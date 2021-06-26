НАТО, ЄС, "Північний потік-2": Зеленський поставив питання кандидатам на пост канцлера Німеччини
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський звернувся до кандидатів на посаду канцлера Німеччини. Він запитав майбутнього канцлера щодо "Північного потоку-2", ідеї саміту ЄС та Росії, безпекових гарантій для України та членства у НАТО.
Відповідні питання президент поставив, взявши участь у панельній дискусії на тему "Роль Німеччини у світі". Її організувала Мюнхенська безпекова конференція.
Читайте більше Ця ідея ніби в ДНК німців, – пані посол Німеччини про відмову Берліна надавати зброю Україні
Зеленський поставив питання майбутньому канцлеру Німеччини
Президент наголосив, що 26 вересня стане важливий день не лише для Німеччини, а й для України.
Вибори до Бундестагу мають значення для нас, адже Німеччина – це наш ключовий партнер,
– заявив Зеленський.
Адже Німеччина важлива сторона Нормандського формату й союзник на шляху до європейської спільноти.Додав також, що саме тому бачення майбутнього канцлера політики щодо України є вкрай важливим для нього особисто.
Про вступ до Євросоюзу
"Чи згодні ви, що європейський проект не буде завершеним і повноцінним без України? Чи згодні ви, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом?" – запитав Зеленський.
Адже від Революції Гідності вже минуло сім років. Президент запитав, чи не втомилась Європа так довго ховатися від питання членства України в ЄС?
І чи не настав час від дипломатичних уникань перейти до чітких відповідей, умов, кроків і строків?
– поцікавився президент.
Про агресію Росії та НАТО
Володимир Зеленський пригадав, що на кордоні з Україною – 100 тисяч російських військових. При цьому всі лідери підтримують надання нашій країні належних безпекових гарантій, але Україна не є членом НАТО.
"Якщо ми не в НАТО, про які саме безпекові гарантії йдеться?" – запитав Зеленський.
Про "Північний потік-2" та ідею саміту ЄС та Росії
Президент запитав, чи зміцнює "Північний потік-2" європейську безпеку, чи сприяє єдності континенту й чи є цей проєкт пасткою для України та всієї Європи.
"Як ви гадаєте, окупація Росією Криму та війна на сході України, понад 14 тисяч загиблих у війні на Донбасі та півтора мільйона людей, які змушені покинути власні домівки, – все це є достатніми причинами, щоб не розглядати всерйоз ідею відновлення самітів ЄС – Росія до відновлення територіальної цілісності України?" – запитав Зеленський.
Володимир Зеленський поставив питання кандидатам на посаду канцлера Німеччини: дивіться відео
Зверніть увагу! 26 вересня у Німеччині мають відбутись вибори до Бундестагу. Наступником Меркель у партії Християнсько-демократичного союзу обрали Арміна Лашета. Однак у Німеччині лідирує партія "Зелених", яка виступає проти "Північного потоку-2". За попередніми опитуваннями, вона обігнала правлячий "Християнсько-демократичний союз".
Останні заяви Німеччини: коротко
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що що виступає за відновлення діалогу з Москвою. Мовляв, це необхідний крок для покращення відносин. Мовилось про ідею саміту між ЄС та Росією.
- Однак у ЄС заявили, що не хочуть організовувати зустріч на вищому рівні з Володимиром Путіним.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила жаль з цього приводу.
- Також 15 липня канцлерка Німеччини Ангела Меркель США. На зустрічі з очільником США Джо Байденом порушать й ситуацію на Донбасі.