Ми переживемо, але не всі, – Зеленський про ймовірну відсутність допомоги від США

Володимир Зеленський наголосив, що допомога від США є критично важливою для України. Якщо Конгрес не виділить допомогу, то країна шукатиме інші шляхи, однак ціна може бути занадто високою.

Про це заявив президент України в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Зеленський у зверненні до Конгресу США наголосив, що "ми просто хочемо вижити", передає 24 Канал.

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"У майбутньому ціна буде вищою"

Володимир Зеленський наголосив, що захист України від Росії – це важливе завдання та важкий виклик. Він нагадав, як у перший день війни наша країна вистояла, хоча деякі партнери були зовсім іншої думки. Нині партнери говорять про новий контрнаступ ЗСУ, однак для цього необхідне додаткове озброєння. Саме тому президент наголосив, що Україна потребує допомоги від Конгресу.

Разом з тим, якщо США не нададуть допомогу, Зеленський заявляє, що Україна шукатиме інші шляхи.

Важко знайти щось аналогічне. Звичайно, ми знайдемо… ми не стоятимемо на місці. Нам доведеться виживати, поки ми не знайдемо якісь паралельні шляхи. Але ця допомога є критично важливою. Без неї, вибачте, у нас буде все більше героїчних хлопців у лікарнях. Якщо у вас немає реального оборонного щита і потужної артилерії з боєприпасами, звичайно, ви втрачатимете людей,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що українці "просто хочуть вижити", саме тому Україна звертається до Конгресу за допомогою.

"Чи виживемо ми? Звичайно. Але не всі з нас. Якщо світ готовий до цього – ок, ви це побачите. Але це буде трагедія. Це буде трагедія для всіх нас, не лише для України, не лише для українців, а й для всієї Європи. Якщо вони хочуть бути дуже прагматичними, то ціна підтримки України є меншою, чим та, яка буде в майбутньому, якщо ми впадемо, а Путін піде на країни НАТО. Ціна буде значно вищою", – додав президент України.

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