Зеленський привітав НАТО з річницею та нагадав, що чекає на План дій щодо членства

Організація Північноатлантичного договору 4 квітня відзначає 72 річницю від створення. Президент Володимир Зеленський вже привітав партнерів.

Що заявив Зеленський

Український лідер наголосив, що чекає на розширення співпраці нашої держави та НАТО. Крім того, він розраховує на підтримку союзників.

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Вітаю партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні,

– сказав президент.

Він додав, що армія України сильна і продовжує необхідні реформи.

Україна і НАТО: останні новини

12 червня 2020 року НАТО визнало Україну учас ником Програми розширених можливостей.

ником Програми розширених можливостей. Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що цього року Україна чекає на підготовку до надання Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден сказав, що підтримує прагнення України вступили в НАТО.

В умовах російської агресії Україні особливо важливо стати членом НАТО. Це гарантуватиме нашій державі безпеку. Адже збройний напад на одну з країн-членів Альянсу дорівнює нападу на всі 30.

Важливо Перепони та небажання сторін: чому Україна досі не в НАТО і до чого тут Кремль