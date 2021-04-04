Зеленський привітав НАТО з річницею та нагадав, що чекає на План дій щодо членства

Читать новость на русском

Організація Північноатлантичного договору 4 квітня відзначає 72 річницю від створення. Президент Володимир Зеленський вже привітав партнерів.

Джерело:

твітер Володимира Зеленського

Що заявив Зеленський

Український лідер наголосив, що чекає на розширення співпраці нашої держави та НАТО. Крім того, він розраховує на підтримку союзників.

Читайте також Чому б ні, – Таран допустив, що Україна може стати 31 країною-членом НАТО

Вітаю партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні,
– сказав президент.

Він додав, що армія України сильна і продовжує необхідні реформи.

Зверніть увагу! В умовах російської агресії Україні особливо важливо стати членом НАТО. Це гарантуватиме нашій державі безпеку. Адже збройний напад на одну з країн-членів Альянсу дорівнює нападу на всі 30.

Україна і НАТО: останні новини

Важливо Перепони та небажання сторін: чому Україна досі не в НАТО і до чого тут Кремль