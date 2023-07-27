Без подарунків — ніяк: Зеленський привітав Залужного та Сирського з днями народження
Джерело:Володимир Зеленський
Президент України не забув про подарунки до свят двох українських командувачів, що відбулися у липні. 27 липня Валерій Залужний та Олександр Сирський отримали від Зеленського презенти.
Президент України привітав Валерія Залужного та Олександра Сирського з днями народження на виїздній Ставці.
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Що отримали командувачі від президента
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримав від президента іменну вогнепальну зброю. Генерал відсвяткував 8 липня свій ювілей – йому виповнилося 50 років.
За визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зміцненні обороноздатності Української держави, зразкове виконання військового обов'язку, виявлені честь і доблесть,
– йдеться в указі президента.
Валерій Залужний отримав іменну зброю / Володимир Зеленський
Олександр Сирський святкував день народження напередодні – 26 липня. Йому виповнилося 58 років. Він отримав в подарунок картину, яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них.
Привітання Олександра Сирського / Володимир Зеленський
Окрім привітань, на Ставці обговорили ситуацію на фронті та забезпечення військових боєприпасами. Також порушували питання використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита. До того ж завершується всеохопна перевірка ТЦК.
Нагородження командувачів: дивіться відео
Як привітали командувачів в мережі
- Першим, хто привітав генерала Валерія Залужного у соцмережах став начальний Генштабу Сергій Шаптала. Він подякував головнокомандувачу за службу та надійність.
- Також Залужному привітали і в Криму. Активісти руху "Жовта стрічка" запросили генерала на півострів. Російські полонені також не лишилися осторонь та подякували генералу за гарні умови.
- Українські пілоти ж написали привітання на ракеті, яка відправилася до російських окупантів.
- До дня народження Олександра Сирського 24 канал підготував детальну біографію генерал-полковника. Зокрема, розповів про новаторство у командуванні Сирського та його перемоги.