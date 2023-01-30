Зеленський прибув на Миколаївщину з робочою поїздкою

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом у Миколаїв на Півдні нашої держави. Він заакцентував на тому, що цей регіон героїчно витримує всі атаки ворога. Також глава держави провів нараду щодо ситуації в місті та області.

У понеділок, 30 січня, стало відомо, що Зеленський перебуває в Миколаєві. Президент провів нараду з керівництвом регіону, командуванням ОУВ "Херсон", а також з очільниками місцевих силових відомств щодо поточної ситуації в області.

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Візит президента в Миколаїв

Як зазначили в пресслужбі глави держави, під час візиту Зеленського в Миколаїв було порушено питання оперативної ситуації на Півдні України, наслідків ракетних і дронових атак Росії.

Також розглянули стан енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту й темпи відновлення. Поспілкувалися про відбудову закладів освіти Миколаївщини, довгострокове відновлення економіки регіону й створення нових робочих місць,

– йдеться в повідомленні Зеленського.

Окрім того, на його сторінках у соціальних мережах опублікували відео цього засідання.

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Зеленський відвідав поранених захисників

Згодом на офіційних сторінках Зеленського в соціальних мережах з'явилось повідомлення про те, що в Миколаїв він прибув разом з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Високопосадовці відвідали поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва.

Важливо, щоб наші воїни змогли пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію. Велика подяка всім медичним працівникам, які оберігають здоров'я наших захисників. Бажаю якнайшвидшого одужання,

– мовиться в офіційній заяві.

Президент України й прем'єр Данії відвідали поранених воїнів: дивіться відео

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