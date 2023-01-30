Зеленський прибув на Миколаївщину з робочою поїздкою
Джерело:Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом у Миколаїв на Півдні нашої держави. Він заакцентував на тому, що цей регіон героїчно витримує всі атаки ворога. Також глава держави провів нараду щодо ситуації в місті та області.
У понеділок, 30 січня, стало відомо, що Зеленський перебуває в Миколаєві. Президент провів нараду з керівництвом регіону, командуванням ОУВ "Херсон", а також з очільниками місцевих силових відомств щодо поточної ситуації в області.
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Візит президента в Миколаїв
Як зазначили в пресслужбі глави держави, під час візиту Зеленського в Миколаїв було порушено питання оперативної ситуації на Півдні України, наслідків ракетних і дронових атак Росії.
Також розглянули стан енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту й темпи відновлення. Поспілкувалися про відбудову закладів освіти Миколаївщини, довгострокове відновлення економіки регіону й створення нових робочих місць,
– йдеться в повідомленні Зеленського.
Окрім того, на його сторінках у соціальних мережах опублікували відео цього засідання.
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Зеленський відвідав поранених захисників
Згодом на офіційних сторінках Зеленського в соціальних мережах з'явилось повідомлення про те, що в Миколаїв він прибув разом з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Високопосадовці відвідали поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва.
Важливо, щоб наші воїни змогли пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію. Велика подяка всім медичним працівникам, які оберігають здоров'я наших захисників. Бажаю якнайшвидшого одужання,
– мовиться в офіційній заяві.
Президент України й прем'єр Данії відвідали поранених воїнів: дивіться відео
Росія регулярно обстрілює Південь: яка ситуація в Миколаєві
- Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Миколаївщина є тим регіоном, який потерпає від дій російських терористів. Скажімо, під час останньої масованої атаки 26 січня окупанти запустили декілька ракет по населених пунктах області. Тоді чимало повітряних цілей вдалось збити протиповітряній обороні, хоча, звісно, були прильоти, які пошкодили, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури.
- Особливо складною є ситуація на Кінбурнській косі. Власне, це єдина територія області, що досі перебуває під окупацією. Не так давно глава ОВА Віталій Кім говорив про те, що загарбники намагаються накопичувати зброю в цьому регіоні та втримувати оборону. Очевидно, що з кожним днем це стає все важчим, оскільки Збройні Сили не дрімають та мають на меті звільнити всі землі від росіян.
- До цієї теми нагадаємо заяву речника Головного управління розвідки Андрія Юсова. Він констатував, що Кінбурнська коса може перейти під контроль України до початку туристичного сезону.