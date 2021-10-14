Зеленський прийняв присягу на вірність народу України у військових ліцеїстів
Джерело:24 канал
Президент Володимир Зеленський прийняв присягу на вірність українському народу в учнів ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Це сталося в осерді українського козацтва, на острові Хортиця у Запоріжжі.
Урочисту присягу склали 150 першокурсників Луганського, Запорізького та Криворізького ліцеїв. Луганський ліцей потрапив на окуповану територію, але наразі активно відновлюється у вільній Україні зі збереженням усіх традицій.
Зверніть увагу Зеленський надав командувачам ЗСУ генеральські звання: хто їх отримав
Майбутня основа спецпідрозділів ЗСУ
Володимир Зеленський зауважив, що у 2014 році, коли почалася російська агресія і війна на Сході України, тим, хто склав присягу військового ліцеїста, було 7 – 8 років.
У майбутньому учні відповідних ліцеїв складуть основу спецпідрозділів Збройних сил України.
Зеленський на Хортиці прийняв присягу у військових ліцеїстів / Фото пресслужби ОП
Звертаючи до ліцеїстів, президент сказав, що 14 жовтня вони народжуються як майбутні захисники України.
Присяга на острові Хортиця / Фото пресслужби ОП
Також Володимир Зеленський за бойові заслуги і військову мужність присвоїв нові найменування низці військових підрозділів та вручив бойові прапори:
- десантникам;
- морським прикордонникам;
- контррозвідці СБУ.
Нові найменування присвоєно низці військових підрозділів / Фото пресслужби ОП
День захисників та захисниць України: коротко
- День захисника України почали відзначати з 2014 року, з 2015 року цей день є державним вихідним.
- У 2021 році свято зазнало певних змін – його перейменували у День захисників та захисниць, адже й жінки, й чоловіки беруть участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України.
- В українських містах запланували проведення святкових заходів. Зокрема, у Сєвєродонецьку, що на Луганщині, відбувся військовий парад вперше за 30 років, у Житомирі – відкрили пам'ятник захисникам України.
- У Києві з нагоди Дня захисників та захисниць проходить Марш Націй. На акцію вийшли сотні людей.