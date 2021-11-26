Зеленський призначив двох суддів КСУ замість Тупицького і Касмініна

Володимир Зеленський призначив двох суддів Конституційного Суду України. Нові суддя замінять Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Відповідні укази президент підписав 26 листопада. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

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Зеленський підписав укази про призначення суддями КСУ Грищук та Петришина

За результатами співбесід Володимир Зеленський визначив "двох найбільш професійних" суддів:

Олександра Петришина – президента Національної академії правових наук України;

Оксану Грищук – професора Львівського національного університету іммені Івана Франка.

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