Ситуація в Авдіївці – результат послаблення допомоги України, і Байден це визнав, – Зеленський

19 лютого 2024, 07:09
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Українські підрозділи довелося ввести з Авдіївки. Ситуація в місті є результатом послаблення допомоги нашій державі.

Про це у коментарі журналістам заявив Володимир Зеленський. Президент зауважив, що Джо Байден уже це визнав.

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"Ми все повернемо обов'язково"

Український лідер зазначив, що розмовляв з Байденом, тож він знає деталі. Зеленський наголосив, що США – близькі нам союзники.

Він (Байден – 24 Канал) визнає, що послаблення допомоги зброєю Україні – це результат, що вийшов з Авдіївкою. Всі визнають, я також це розумію. Ми хочемо зберегти життя наших хлопців,
– заявив президент.

Глава нашої держави сказав, радий, що у військового командування є правильне виважене рішення, це обговорювалося.

Ми повернемо обов'язково. Ми все повернемо. Ми нічого цим вбивцям не віддамо. Це абсолютний факт, я в цьому впевнений. Головне, щоб ми всі були в цьому впевнені щоденно, і перемога буде,
– підкреслив Зеленський.

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Білий дім засудив бездіяльність Конгресу США

  • Напередодні в Білому домі заявили, що українські захисники були змушені покинути Авдіївку через брак боєприпасів, який виник унаслідок бездіяльності Конгресу США.
  • 17 лютого Байден зателефонував Зеленському, аби підкреслити зобов'язання США підтримувати Україну напередодні других роковин повномасштабної війни.
  • "Українські військові були змушені піти з Авдіївки після того, як українським солдатам довелося унормувати боєприпаси через скорочення запасів унаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за останні місяці", – наголосили в Білому домі.
  • Також зазначили, що президент США наголосив на потребі Конгресу терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення запасів українських сил.
  • Окрім того, Байден підтвердив сильну двопартійну підтримку в уряді США й серед американського народу суверенітету та територіальної цілісності України. А ще накладання витрат на уряд країни-агресора, щоб притягнути його до відповідальності за злочинні дії.

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Автор: Юлія Муріна