Треба розділяти тікток і реальне життя, – Зеленський про цькування ТЦК у мережі

Володимир Зеленський зауважив, що українці поважають військових. Він також закликав українців до розуміння, що не вся інформація, яка шириться мережею, є об'єктивною.

Про це президент України заявив в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі телемарафону. До слова, це інтерв'ю записували у Чернігівській області, передає 24 Канал.

До теми Найважчі напрямки, мобілізація та головні загрози: головне з інтерв'ю з Зеленським

Зеленський про цькування ТЦК

Журналістка поцікавилася у Зеленського, як можна повернути повагу цивільних до людей у військовій формі. Президент заявив, що українці поважають військових. Водночас він закликав розділяти реальність від того, що транслюють у тіктоці чи телеграм-каналах, адже часто такі відео не є об'єктивними.

Але люди повинні зрозуміти, що те, що в телеграм-каналах та тікток – треба якось розділити. Тому що тобі подають цю "страву", і будуть тобі давати. І ти будеш підтримувати це, тому що іноді ти неготовий сказати публічно про війну чи про ТЦК, але сидячи в соцмережах ти готовий це зробити,

– сказав Зеленський.

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