Зеленський про зустріч з Путіним: Росія затягує проведення без причин

Президент Володимир Зеленський сподівається на зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним незабаром. Проте Москва, наголосив Зеленський, затягує проведення.
При цьому, жодних вагомих причин для цього російська сторона не повідомляє. Про це президент України розповів в інтерв'ю іноземним ЗМІ.
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Україна сподівається почути терміни проведення зустрічі
Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду й терміни,
– сказав Зеленський.
Глава держави сподівається, що саме прямі перемовини з Путіним активізують мирні переговори щодо Донбасу.
Зеленський запропонував Путіну зустрітись ще в квітні
Зазначимо, що пропозиція зустрітись з Володимиром Путіним прозвучала від Володимира Зеленського ще у квітні. Саме тоді Росія активно стягувала війська до українського кордону. Президент України закликав главу Кремля зустрітись у будь-якій точці Донбасу. Путін цинічно порадив Зеленському зустрітись спочатку з бойовиками.
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У Кремлі досі кажуть, що деталей нема
Згодом завдання організувати зустріч Зеленський дав керівнику ОП Андрію Єрмакові. Серед ймовірних місць зустрічі називали Ватикан, Відень та Тель-Авів. У Кремлі досі кажуть, що деталей про перемовини не мають.