Це буде програш Байдена, – Зеленський про можливе зняття санкцій з "Північного потоку-2"

Володимир Зеленський вважає зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна "потрібною". Водночас український лідер наголосив, що президент США знає його позицію щодо обговорення питань України.

За словами Зеленського, під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва сторони обговорили це питання і дійшли до згоди. Байден та Путін обговорюватимуть лише ті українські питання, які наперед узгодять безпосередньо з Україною.

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Водночас Зеленський зізнався, що ризики для української сторони наразі є. Зокрема, США можуть скасувати санкції щодо "Північного потоку-2".

Є великий ризик, що вони можуть натиснути на США, Росія. Чи у них будуть якісь домовленості і зняти санкції з "Північного потоку-2". Там майже 95% добудовано. Я вважаю, що це буде програш США. Я вважаю, що це буде програш особистий президента Байдена,

– наголосив Зеленський.

Український лідер заявив, що це стане серйозною перемогою Росії. Вона призведе до нового розподілу сил і впливів.

Зеленський зауважив: партнери України мають різні думки щодо цього питання. Наразі спільної позиції немає. Триває дуже серйозна гра.

За словами президента, "на таке можуть піти США, якщо вони розмінюються на щось дуже-дуже серйозне". Зеленський зізнався, що ця ситуація його бентежить.

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Держдеп США 20 травня повідомив, що країна наразі не вводитиме обмежень проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її гендиректора Маттіаса Варніга. Однак під санкції потраплять судна та юридичні особи, які залучені до роботи над проєктом. У Сенаті США таке рішення назвали помилковим.

Натомість Верховна Рада може вже найближчим часом проголосувати за проєкт постанови звернення до Конгресу США. У документі мовитиметься запровадження санкцій проти "Північного потоку-2".