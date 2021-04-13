Зеленський провів переговори з королем Йорданії

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з королем Йорданії Абдаллою ІІ ібн Аль-Хусейном. Президент України висловив підтримку королю та запевнив його у забезпеченні стабільності та безпеки Йорданії.

Абдалла ІІ подякував Зеленському за підтримку та заявив, що готовий до розвитку відносин між Україною та Йорданією. Водночас король підтримав прагнення української держави до забезпечення миру на Донбасі.

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Про що говорили лідери країн

Зеленський та Абдалла ІІ обговорили поглиблення взаємодії обох країн у торговельно-економічній сфері. За словами Зеленського, Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Йорданії.

Готові розглянути можливість використання саме Йорданії для експорту вітчизняних товарів,

– наголосив Володимир Зеленський.

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Ще однією темою розмови лідерів країн стала протидія пандемії COVID-19 та боротьба з її наслідками. Президент України зауважив, що це потребує злагоджених зусиль усіх держав світу.

"Між Україною та Йорданією – активний діалог і пошук нових форм взаємодії", – зазначив глава держави.

Також Зеленський привітав Абдаллу ІІ з початком священного для всіх мусульман місяця Рамадану та запросив на святкування 30-річчя Незалежності України.

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