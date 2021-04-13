Зеленський провів переговори з королем Йорданії

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з королем Йорданії Абдаллою ІІ ібн Аль-Хусейном. Президент України висловив підтримку королю та запевнив його у забезпеченні стабільності та безпеки Йорданії.
Джерело:Офіс Президента
Абдалла ІІ подякував Зеленському за підтримку та заявив, що готовий до розвитку відносин між Україною та Йорданією. Водночас король підтримав прагнення української держави до забезпечення миру на Донбасі.
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Про що говорили лідери країн
Зеленський та Абдалла ІІ обговорили поглиблення взаємодії обох країн у торговельно-економічній сфері. За словами Зеленського, Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Йорданії.
Готові розглянути можливість використання саме Йорданії для експорту вітчизняних товарів,
– наголосив Володимир Зеленський.
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Ще однією темою розмови лідерів країн стала протидія пандемії COVID-19 та боротьба з її наслідками. Президент України зауважив, що це потребує злагоджених зусиль усіх держав світу.
"Між Україною та Йорданією – активний діалог і пошук нових форм взаємодії", – зазначив глава держави.
Також Зеленський привітав Абдаллу ІІ з початком священного для всіх мусульман місяця Рамадану та запросив на святкування 30-річчя Незалежності України.
Спроба перевороту в Йорданії: коротко
- Влада Йорданії на початку квітня 2021 року начебто викрила спробу державного перевороту в країні. Зокрема, проти короля Абдалли II готували змову.
- У результаті під варту взяли понад 20 осіб. Через такі події в країні також обмежили пересування сина екскороля Хусейна принца Хамзи бін Хусейна.
- МЗС Йорданії заявило, що наслідний принц готував держпереворот у змові з іншими державами.
- Король Йорданії Абдалла ІІ та колишній кронпринц Хамза бен Хусейн 11 квітня з'явились разом на публіці.