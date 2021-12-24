Зеленський і Путін зідзвоняться до кінця року, – російські ЗМІ

Володимир Зеленський та Володимир Путін мають зідзвонитися до кінця 2021 року. За даними російських ЗМІ, про це мовиться у плані 10 кроків для розв'язання конфлікту на Донбасі.

Під час розмови український лідер та президент країни-агресорки мають обговорити низку пріоритетних тем. Зокрема, повернення до режиму тиші з грудня 2021 року.

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За даними російських ЗМІ, наступним кроком мала б бути заява двох президентів про деескалацію біля українських кордонів.

Серед ключових тем розмови також називають новорічно-різдвяний взаємний обмін полоненими.

Єрмак про дзвінки Путіну

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що Зеленський ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що на його дзвінки чекають.

Упродовж 2021 року була лише одна спроба організувати телефонну розмову з Путіним.

Чому вона так і не відбулася, Єрмак вже не пригадує.

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