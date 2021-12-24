Зеленський і Путін зідзвоняться до кінця року, – російські ЗМІ
24 грудня 2021 , 17:43Читать новость на русском
Джерело:"Коммерсант"
Володимир Зеленський та Володимир Путін мають зідзвонитися до кінця 2021 року. За даними російських ЗМІ, про це мовиться у плані 10 кроків для розв'язання конфлікту на Донбасі.
Під час розмови український лідер та президент країни-агресорки мають обговорити низку пріоритетних тем. Зокрема, повернення до режиму тиші з грудня 2021 року.
Зауважте У Туреччині заявили, що не залишаться осторонь у питанні України: у Кремлі відповіли
За даними російських ЗМІ, наступним кроком мала б бути заява двох президентів про деескалацію біля українських кордонів.
Серед ключових тем розмови також називають новорічно-різдвяний взаємний обмін полоненими.Зауважте! У грудні 2021 року Зеленський розповів, що передав українським партнерам план 10 кроків для розв'язання конфлікту на Донбасі. Також документ отримала країна-агресорка.
Єрмак про дзвінки Путіну
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що Зеленський ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що на його дзвінки чекають.
- Упродовж 2021 року була лише одна спроба організувати телефонну розмову з Путіним.
- Чому вона так і не відбулася, Єрмак вже не пригадує.
Ультиматум не спрацював, Путін готується до війни – дивіться у Теорії змови: