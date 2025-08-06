Володимир Зеленський увечері 6 серпня провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Президент розповів, як пройшов діалог.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Зеленського.

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Про що говорили Зеленський і Трамп 6 серпня?

Гарант підкреслив, що говорив із Трампом дорогою від бригад ЗСУ на Сумщині.

Ця розмова відбулася після візиту представника президента Трампа Стівена Віткоффа до Москви. Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві,

– написав Зеленський.

Президент додав, що Україна обов'язково захистить свою незалежність.

"Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала", – акцентував він.

ЗМІ писали, що розмова українського й американського президентів буде пов'язана з візитом Віткоффа в Росію. Мовляв, якщо Віткофф повернеться ні з чим, Трамп буде розлючений. І вирішить, які санкції проти Кремля запровадити.

Трамп вважає, що на зустрічі Віткоффа з Путіним досягнуто значного прогресу. Він "поінформував деяких наших європейських союзників" про результати візиту в Росію. Трампа заявив: усі погоджуються, що війна має закінчитися, і працюватимуть над цим найближчими днями та тижнями.

Держсекретар Марко Рубіо сказав, що адміністрація США може зробити заяву, коли обговорить підсумки візиту Віткоффа до Росії.

ЗМІ вказують, що США планують запровадити вторинні санкції проти Росії 8 серпня.

Як коментують візит Віткоффа у Росії?

Там говорять, що зустріч була корисною і конструктивною. Кирило Дмитрієв узагалі заявив, що діалог переможе.

А помічник Путіна Ушаков сказав, що говорили не тільки про війну в Україні, але й про "перспективи можливого розвитку стратегічної співпраці між США та Росією". Він додав: Росія нібито під час зустрічі Путіна та Віткоффа "передала сигнали з українського питання та отримала відповідні сигнали від Трампа".

Загалом розмова Путіна та Віткоффа тривала близько трьох годин. Ані сам диктатор, ані Пєсков ще не коментували її.