Зеленський розповів, кого Україна залучає до процесу обміну військовополонених

До процесу обміну полонених Україна залучає максимальну кількість партнерів. Київ робить все, щоб якомога швидше звільнити українських військових з російського полону.

В обміні полоненими беруть участь держави, які мають вплив на Росію

Таку інформацію президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем у Києві 21 червня. Про це повідомляє 24 канал.

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Український лідер запевнив, що на політичному рівні наша держава робить все, щоб звільнити українських захисників з полону. До цього процесу залучають Міжнародний комітет Червоного Хреста, ООН і навіть декілька держав, які мають певний вплив на росіян.

Дуже хочеться, щоб обмін відбувався. Щоб ті чи інші партнери, які брали на себе зобов'язання допомагати з обміном, справді дотрималися свого слова. Ми в це не лише віримо, ми працюємо. Робота відбувається на майданчику ГУР. Вони керують цим процесом,

– розповів Зеленський.

Він зазначив, що не має інформації щодо умов утримання українських полонених і допомоги, яку їм надають. Адже багато даних просто не можна афішувати. За словами глави держави, деталі знає лише розвідка, адже саме вона зараз займається питанням обміну полоненими.

Останні новини про обмін полоненими

21 червня в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що Україна повернула додому тіла ще 35 захисників. Тепер їх зможуть поховати на рідній землі з усіма почестями.

За словами очільниці відомства Ірини Верещук, станом на 20 червня в російському полоні перебувають понад 1 500 мирних українців. Обміняти їх не можуть, оскільки за нормами міжнародного права, цивільні не можуть бути полоненими.

17 червня Зеленський повідомив радісну новину – з російського полону звільнили парамедикиню Юлію Паєвську, з позивним "Тайра". Президент не сказав, коли саме врятували волонтерку, однак запевнив, що вона перебуває у безпечному місці.

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