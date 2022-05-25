Зеленський розповів подробиці про розмови з Мішелем та Трюдо
Володимир Зеленський щодня контактує з іноземними лідерами. 24 травня президент поспілкувався з прем'єр-міністром Канади та головою Європейської Ради.
Санкції та оборона: про що Зеленський говорив з політиками
Про деталі цих розмов глава держави розповів у своєму нічному зверненні до українців. Про це повідомляє 24 канал.
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Говорив сьогодні з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Наприкінці травня відбудеться важливе засідання Європейської ради, присвячене питанням допомоги Україні. Тож скоординували позиції,
– повідомив український лідер.
Розмова політиків стосувалася посилення санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.
Головною темою розмови Зеленського з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо була тема оборонної підтримки Збройних Сил України. Політики говорили про подальшу політичну взаємодію й надання Україні необхідного обсягу допомоги, зокрема фінансової.
До речі, Зеленський також провів нараду з керівниками кримського напрямку України. Серед присутніх була Таміла Ташева – постійна представниця президента України в Криму.Зверніть увагу! 24 травня голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що надсилає Україні 20 тисяч артилерійських снарядів до подарованих гаубиць M777.
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До теми дивіться нічне відеозвернення Зеленського до українців: