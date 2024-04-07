Вони будуть добивати, – Зеленський розповів про захист енергосистеми України

Володимир Зеленський відповів на питання, чи є ризик того, що російські загарбники остаточно зможуть добити енергосистему України. Він пояснив, як українські воїни захищають нашу енергетику.

Володимир Зеленський висловив впевненість, що Україна пройде цей шлях. Про це він сказав журналістам в інтерв'ю, яке транслювали в етері телемарафону.

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Що сказав президент

Президент України дав зрозуміти, що окупанти спробують добити нашу енергетику.

Вони (росіяни – 24 Канал) будуть добивати нашу енергосистему. Це їх бажання. Я вважаю, що ми зможемо пройти цей шлях. Ми багато енергооб'єктів змогли захистити,

– зауважив глава держави.

Як пояснив Зеленський, мовиться про ППО та інші системи захисту першого, другого та третього рівнів. Однак у противника є ракети, проти яких не працюють ці захисні системи. За його словами, проти таких ракет можуть спрацювати тільки системи Patriot або їхній аналог.

І тут нам доводиться обирати, який об'єкт захистити: один або інший, це місто або інше місто, в той чи інший момент,

– заявив президент.

Він допустив, що Україні може не вистачити ракет, якщо продовжиться та інтенсивність російських обстрілів, яка була протягом останнього місяця. За його словами, партнери Києва про це знають. Зеленський заявив, що держава розуміє, скільки в середньому на добу витрачається ракет для захисту об'єктів під час активних атак з боку Росії. Все це коштує грошей.

Зараз Україна розраховує на свої контракти та окремо працює з багатьма державами за різними відкритими та закритими домовленостями, не чекаючи на допомогу за гроші. За словами Зеленського, завдяки цьому пішли певні постачання деякої зброї, у тому числі артилерії та ППО.

Що кажуть посадовці про цю ситуацію