На Херсонщині виявляють тіла вбитих цивільних і військових, – Зеленський про звірства росіян

Нещодавно Збройним Силам вдалось повернути під контроль України правий берег Дніпра Херсонщини. Президент Зеленський розповів про звірства загарбників, про які стало відомо після деокупації регіону.

Поганою традицією стає те, що після звільнення ЗСУ українських територій, усі дізнаються про звірства, які скоювали окупанти, коли контролювали населені пункти нашої держави. Президент Володимир Зеленський у зверненні за 13 листопада розповів про жертв російської армії на деокупованій Херсонщині.

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Задокументовано 400 воєнних злочинів

За словами глави держави, наразі відомо про понад чотири сотні злочинів, що скоїли путінські вояки в регіоні. Однак кількість жертв може зростати з кожним днем, бо, окрім всього, ворожі солдати залишили після себе велику кількість мін.

Слідчими вже задокументовано понад 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих цивільних та військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю,

– наголосив Зеленський.

Варте уваги – дивіться відеозвернення Зеленського за 13 листопада: що сказав президент

Коли звільнений Південь повернеться до нормального життя