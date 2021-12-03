Зеленський розповів Трюдо про ситуацію на кордонах із Росією

Український народ постійно відчував і відчуває щиру підтримку з боку Канади. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський главі канадського уряду Джастіну Трюдо.

Зеленський та Трюдо 2 грудня поспілкувалися телефоном з нагоди 30 річниці визнання Канадою незалежності України. Звісно, під час розмови говорили й про наболіле.

Зауважимо, 1 грудня Росія розпочала військові навчання біля українських кордонів

Канада усі 8 років російської агресії підтримує Україну

Володимир Зеленський у телефонній розмові з Джастіном Трюдо:

Подякував тому "за послідовну й тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави".

Адже "Канада рішуче виступає проти агресії з боку Росії" усі 8 років, відколи Кремль атакував наш Донбас та відібрав Крим.

Утім, Канада є союзником і одним із провідних партнерів України не тільки останні роки, а всі 30 років нашої незалежності. У чому неабияку роль зіграли канадці українського походження.

Зеленський та Трюдо поговорили про ситуацію на кордонах із Росією

Володимир Зеленський докладно поінформував прем’єр-міністра Канади про ситуацію на кордонах нашої держави. Зауважимо, якраз зараз у гості до Києва приїхав начальник штабу оборони збройних сил Канади. Як повідомив Офіс Президента:

Володимир Зеленський та Джастін Трюдо одностайні в оцінках загроз в Україні та навколо, і в потребі підтримки для України з боку міжнародної спільноти.

загроз в Україні та навколо, і в потребі підтримки для України з боку міжнародної спільноти. Зокрема, і у форматі посилення економічного, політичного та санкційного тиску на Росію, якщо та наважиться на ескалацію.

Також Трюдо та Зеленський говорили про Кримську платформу, лібералізацію візового режиму для громадян України з боку Канади, розширення Угоди про вільну торгівлю та багато іншого.

розмова Володимира Зеленського та Джастіна Трюдо відбулася 2 грудня – у день, коли рівно 30 років тому Канада визнала незалежність України. До слова, другою у світі після Польщі.

До слова, тема російської агресії 2 грудня у міжнародній спільноті звучала гучно: