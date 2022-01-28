Зеленський розповів, як різні держави допомагають Україні
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський заявив, що на тлі загрози вторгнення Росії багато держав надають Україні фінансову допомогу. За його словами, питання навіть не в сумах, а у правильних сигналах.
Президент зазначив, що це вже проговорено з лідерами цивілізованих країн. Про це він повідомив під час брифінгу для іноземних засобів масової інформації, який відбувся у п'ятницю 28 січня.
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Глава держави розповів, що Канада запропонувала 120 мільйонів доларів, невдовзі Франція відповість.
Сполучені Штати, до них звернення щодо у десятки разів більше грошей, – такий був запит з нашої сторони. Я думаю, що ми отримаємо підтримку. Ми мали розмову з Європейським Союзом, отримаємо макрофінансову допомогу, домовилися про 1,2 мільярда доларів,
– сказав Володимир Зеленський.
"Ми говоримо про сигнал різних країн, Євросоюзу, США, Канади, будь-яких наших дійсно друзів і партнерів. Я вважаю, що ми для стабілізації нашої економіки витратимо десь близько 4 – 5 мільярдів. На менше я і не розраховую, тому саме така сума нам потрібна", – продовжив президент.
Насамкінець глава держави наголосив, що "питання не в сумі, а у тому, що союзники та партнери вірять у стійкість економіки України і тому дають відповідні сигнали – це дуже важливо".Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський подякував Європейській Комісії за рішення виділити Україні додаткові 1,2 мільярда євро допомоги.
Допомога Україні: що відомо
- Наприкінці 2021 року Сполучені Штати погодили Україні 200 мільйонів доларів допомоги.
- Канада схвалила рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 120 мільйонів доларів.
- Данія у рамках допомоги виділить Україні понад 20 мільйонів євро для посилення безпеки.
Брифінг Володимира Зеленського для іноземних ЗМІ: дивіться відео