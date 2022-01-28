Зеленський розповів, як різні держави допомагають Україні

28 січня 2022 , 17:20
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Джерело:

24 канал

Володимир Зеленський заявив, що на тлі загрози вторгнення Росії багато держав надають Україні фінансову допомогу. За його словами, питання навіть не в сумах, а у правильних сигналах.

Президент зазначив, що це вже проговорено з лідерами цивілізованих країн. Про це він повідомив під час брифінгу для іноземних засобів масової інформації, який відбувся у п'ятницю 28 січня.

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Глава держави розповів, що Канада запропонувала 120 мільйонів доларів, невдовзі Франція відповість.

Сполучені Штати, до них звернення щодо у десятки разів більше грошей, – такий був запит з нашої сторони. Я думаю, що ми отримаємо підтримку. Ми мали розмову з Європейським Союзом, отримаємо макрофінансову допомогу, домовилися про 1,2 мільярда доларів,
– сказав Володимир Зеленський.

"Ми говоримо про сигнал різних країн, Євросоюзу, США, Канади, будь-яких наших дійсно друзів і партнерів. Я вважаю, що ми для стабілізації нашої економіки витратимо десь близько 4 – 5 мільярдів. На менше я і не розраховую, тому саме така сума нам потрібна", – продовжив президент.

Насамкінець глава держави наголосив, що "питання не в сумі, а у тому, що союзники та партнери вірять у стійкість економіки України і тому дають відповідні сигнали – це дуже важливо".

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський подякував Європейській Комісії за рішення виділити Україні додаткові 1,2 мільярда євро допомоги.

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Автор: Олег Васьків