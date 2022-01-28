Зеленський розповів, як різні держави допомагають Україні

Володимир Зеленський заявив, що на тлі загрози вторгнення Росії багато держав надають Україні фінансову допомогу. За його словами, питання навіть не в сумах, а у правильних сигналах.

Президент зазначив, що це вже проговорено з лідерами цивілізованих країн. Про це він повідомив під час брифінгу для іноземних засобів масової інформації, який відбувся у п'ятницю 28 січня.

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Глава держави розповів, що Канада запропонувала 120 мільйонів доларів, невдовзі Франція відповість.

Сполучені Штати, до них звернення щодо у десятки разів більше грошей, – такий був запит з нашої сторони. Я думаю, що ми отримаємо підтримку. Ми мали розмову з Європейським Союзом, отримаємо макрофінансову допомогу, домовилися про 1,2 мільярда доларів,

– сказав Володимир Зеленський.

"Ми говоримо про сигнал різних країн, Євросоюзу, США, Канади, будь-яких наших дійсно друзів і партнерів. Я вважаю, що ми для стабілізації нашої економіки витратимо десь близько 4 – 5 мільярдів. На менше я і не розраховую, тому саме така сума нам потрібна", – продовжив президент.

Насамкінець глава держави наголосив, що "питання не в сумі, а у тому, що союзники та партнери вірять у стійкість економіки України і тому дають відповідні сигнали – це дуже важливо".

Допомога Україні: що відомо

Наприкінці 2021 року Сполучені Штати погодили Україні 200 мільйонів доларів допомоги.

Канада схвалила рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 120 мільйонів доларів.

Данія у рамках допомоги виділить Україні понад 20 мільйонів євро для посилення безпеки.

Президент Володимир Зеленський подякував Європейській Комісії за рішення виділити Україні додаткові 1,2 мільярда євро допомоги.

Брифінг Володимира Зеленського для іноземних ЗМІ: дивіться відео