Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни, – The Guardian
Джерело:The Guardian
Президент Володимир Зеленський виступив онлайн перед лідерами G20. Він заявив, що настав час покласти край "руйнівній війні" Росії проти України.
Зеленський на саміті назвав умови припинення війни. Також він попросив скликати міжнародну спільноту "зацементувати ключовий елемент післявоєнної архітектури безпеки" та запобігти повторенню "російської агресії".
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Зеленський назвав умови припинення війни
Ми не дозволимо Росії чекати та нарощувати свої сили… Я переконаний, що зараз настав час, коли війну Росії потрібно і можна зупинити,
– сказав Зеленський.
За його словами, війна може закінчитись, якщо Росія відведе війська за кордони 1991 року та виплатить компенсацію за завдану шкоду.
Президент зазначив, що "Мінська-3" не буде. Це означає, що Україна не збирається йти на поступки Росії.
Зеленський вважає, що Росія має підтвердити територіальну цілісність України, вивести свої війська з території України та виплатити компенсацію за завдані збитки.
"Коли всі антивоєнні заходи будуть виконані, сторони мають підписати документ про закінчення війни", – підкреслив Зеленський.
Саміт G20: останні новини
- До 16 листопада триватиме сімнадцята зустріч глав держав G20 та держав-партнерів.
- Раніше дипломати країн G20 узгодили проєкт спільної заяви саміту. Процес затягнувся через Росію та розбіжності щодо жорсткості критики у бік країни-окупантки.
- 14 листопада президент США Джо Байден прибув на саміт G20 на Балі. Там він відзначив мужність та рішучість українського народу.
- Також Джо Байден поділився своїми думками щодо звільнення Херсона та того, як триватиме війна.
- Лідери Китаю та Сполучених Штатів Америки зустрілися у рамках саміту країн Великої двадцятки. Сі Цзіньпін та Джозеф Байден обговорили питання співпраці.
- Як стало відомо, українську делегацію очолює Президент України, який бере участь у саміті онлайн. На Балі фізично присутній посол України в Індонезії (Василь Гамянін – 24 канал), який представляє там нашу делегацію де-факто.
- До речі, російський диктатор Владімір Путін відмовився від участі на саміті G20. У Кремлі хочуть захистити його від потенційної напруженості на високому рівні, яку викликало розв'язання війни в Україні.
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