Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни, – The Guardian

Президент Володимир Зеленський виступив онлайн перед лідерами G20. Він заявив, що настав час покласти край "руйнівній війні" Росії проти України.

Зеленський на саміті назвав умови припинення війни. Також він попросив скликати міжнародну спільноту "зацементувати ключовий елемент післявоєнної архітектури безпеки" та запобігти повторенню "російської агресії".

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Зеленський назвав умови припинення війни

Ми не дозволимо Росії чекати та нарощувати свої сили… Я переконаний, що зараз настав час, коли війну Росії потрібно і можна зупинити,

– сказав Зеленський.

За його словами, війна може закінчитись, якщо Росія відведе війська за кордони 1991 року та виплатить компенсацію за завдану шкоду.

Президент зазначив, що "Мінська-3" не буде. Це означає, що Україна не збирається йти на поступки Росії.

Зеленський вважає, що Росія має підтвердити територіальну цілісність України, вивести свої війська з території України та виплатити компенсацію за завдані збитки.

"Коли всі антивоєнні заходи будуть виконані, сторони мають підписати документ про закінчення війни", – підкреслив Зеленський.

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