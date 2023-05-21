Це його розчаровує, – Зеленський сказав, чому не зустрівся з президентом Бразилії
Президент Володимир Зеленський провів низку перемовин зі світовими лідерами в рамках саміту країн G7 у Японії. Однак він так і не зустрівся зі своїм бразильським колегою Інасіо Лула да Сілвою.
Про це глава держави розповів під час пресконференції, яку транслювали в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.
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Український лідер не зустрівся з президентом Бразилії
Президент України так і не зміг зустрітись зі своїм бразильським колегою під час саміту G7.
Я майже з усіма зустрівся, але в усіх є свої графіки. Думаю, ми через це не змогли зустрітися з бразильським президентом,
– зазначив президент.
На запитання журналістки, чи це його розчарувало, Зеленський пожартував.
"Я думаю, це його розчаровує", – зауважив український лідер, посміхаючись.
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До першого установчого саміту формули миру потрібно залучити максимальну кількість країн
Зеленський розповів, що немає доказів того, що Бразилія, Китай чи Індія відправляють Росії зброю.
Хоча, скажу вам відверто, я контактував з відповідними лідерами, щоб не було відповідних кроків. Це раз. Друге – для нас дуже важливо, щоб ми всі сьогодні зібралися. Це вже відповідний, мені здається, крок і сигнал. Це дуже важливо,
– наголосив український лідер.
За його словами, є конкретне завдання – залучити якомога більше країн до формули миру, яка базується на українських досвіді та пропозиціях. Її президент презентував ще на саміті G-20 минулого року.
"Пройшов час, ми попрацювали. І доволі непогано, тож прийшов час залучити максимальну кількість країн до першого установчого саміту. І я думаю, що це і є важливий політичний тиск на агресора. І тому саме цьому сьогодні було приділено багато часу", – пояснив глава держави.
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Скандальні заяви президента Бразилії: коротко
- Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва "відзначився" активним підігруванням російській пропаганді. Зокрема, він зробив абсурдну заяву, що Україна начебто має віддати країні-терористці Крим.
- Також бразильський лідер закликав США не допомагати Україні зброєю.
- Після критики політик перевзувся й раптом засудив російську агресію