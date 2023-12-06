Умєров пояснив, чому Зеленський скасував виступ у Сенаті США
Володимир Зеленський 5 грудня мав виступити у Конгресі США напередодні голосування за допомогу Україні. Проте український президент скасував свій виступ.
Міністр оборони України Рустем Умєров у ефірі телеканалу FoxNews заявив, чому скасували виступ президента. Адже раніше ЗМІ писали, що причина полягала в терміновому питанні, яке надійшло до нього, пише 24 Канал.
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Чому Зеленський не виступав в Сенаті
Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу,
– заявив глава Міноборони України Рустем Умєров.
Окрім того, пані посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону запевнила, що 5 грудня була велика кількість закритих брифінгів, на яких виступали голова Пентагону Ллойд Остін та інші представники Білого дому. Щодо Володимира Зеленського, то він вже виступав перед Конгресом США та проводить регулярні брифінги.
"Нічого катастрофічного насправді не сталося… Була ідея взяти участь в одному з декількох брифінгів, якби було можливо долучитися. Саме тому, що на них обговорювалися не тільки питання України, а й внутрішні питання, тому ми сьогодні не брали таку участь", – пояснила пані посол.
За словами Оксани Маркарової, українська делегація провела низку очних зустрічей та продовжить працювати у Конгресі. Зокрема, наші високопосадовці 5 грудня зустрілись зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Пані посол пояснила, що зустріч була дуже теплою та дуже продуктивною.
Останні новини про виділення допомоги від США
- 5 грудня 2023 року Сенат США оприлюднив пакет національної безпеки вартістю приблизно 111 мільярдів доларів. У ньому мовиться серед іншого й про допомогу Україні. Зокрема, її обсяги дещо зросли.
- США заклали на закупівлю зброї (USAI) збільшити допомогу з 12 мільярдів до 13,5. Окрім того, Києву зберегли бюджетну підтримку (щомісячне вливання в бюджет) на тому ж рівні – 11,8 мільярда.
- Білий дім закликав Конгрес проголосувати за допомогу Україні до кінця 2023 року. Адже у протилежному випадку це "поставить Київ на коліна на полі бою", а також "збільшить ймовірність воєнних перемог Росії".
- Пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, що навіть у випадку, якщо 6 грудня Конгрес не проголосує за проєкт допомоги, то це технічна непідтримка і вона стосується не України, а внутрішньої політики. Зокрема, у документі мовиться й про південний кордон.