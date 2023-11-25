Якби Путін міг влаштувати ще один Голодомор, він би це зробив, – Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що Путін гордиться, що наслідує найбільших тиранів ХХ століття. На думку Зеленського, цю тезу підтверджує масована атака Росії в День пам'яті жертв Голодомору.

Глава держави сказав, що терористичний удар з боку Росії в День пам'яті жертв Голодомору означає, що Путін гордиться, що наслідує найбільших вбивць ХХ століття. Про це Зеленський заявив під час саміту Grain from Ukraine, пише 24 Канал.

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Зеленський заявив, що Путіна потрібно зупинити

"Якби він (Путін – 24 Канал) міг влаштувати в Україні ще один Голодомор, він би це зробив", – сказав президент.

Саме тому, як наголосив Зеленський, Путіна потрібно зупинити. Глава держави висловив впевненість, що Україні обов'язково вдасться зупинити кремлівського диктатора.

Росія атакувала Україну в День пам'яті жертв Голодомору: що відомо