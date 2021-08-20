Зеленський таки скликає РНБО: що відомо

У п'ятницю відбудеться засідання Ради Нацбезпеки і оборони. Офіційне підтведження вже надали в Офісі Президента.

Перше засідання у цьому місяці відбудеться 20 серпня у Києві. В ОП оголосили про проведення брифінгу за його результатами.

До речі Через переслідування жителів Криму: Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 70 людей

Що можуть розглядати на засіданні РНБО

Цього разу воно буде не виїзним і відбудеться у Києві. Брифінг за його результатами пройде орієнтовно о 17:30. Як і зазвичай, повного переліку питань, які розгляне РНБО, немає. Втім, напередодні засідань з'являлися орієнтовні теми, які розгляне Радбез.

Санкції через переслідування жителів окупованого Криму

Кабін пропонує РНБО ввести санкції через переслідування громади ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму. У списку – 18 російських суддів та представників окупаційної влади. Іншим розпорядженням уряд пропонує застосувати санкції до 52 людей, причетних до переслідування населення на території Криму.

Обмеження пропонують запровадити щонайменше на 5 років. У разі виявлення майна цих осіб на території України, воно буде заблоковано.

Відсторонення Кличка

Цього тижня ширилися думки, що РНБО також може розглядати відставку Віталія Кличка з посади очільника КМДА. І сам мер Києва в ефірі Українського радіо, заявляв про такий можливий хід подій.

Формальною підставою для розгляду такого питання на РНБО може стати статус Києва як столиці України та виявлення в місті корупційні проблеми.

Втім, джерела Obozrevatel стверджують, що питання Кличка цього тижня не зачіпатимуть.

Інші питання

РНБО планують розглянути питання оборонного характеру. До того ж на обговорення ставитимуть ситуацію з поширенням штаму коронавірусу Дельта.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що будуть обговорювати і реформування лісового господарства. Зокрема реалізацію екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" – висадку 1 мільярда дерев протягом наступних трьох років.

Що розглядали на попередньому засіданні РНБО