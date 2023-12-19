Зеленський відповів, коли і на яких умовах можливі переговори з Росією

Україна неодноразово наголошувала, що не збирається проводити перемовини з Росією. Також Кремль не подає жодного сигналу, що готовий до нормальних та справедливих переговорів.

Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський, передає 24 Канал. За його словами, єдиний майданчик, який зараз працює з приводу завершення війни – це українська "формула миру". Вона поступово стає глобальнішою та долучає все більшу кількість держав.

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Що буде далі з "формулою миру"

Як наголосив Зеленський, зустріч щодо "формули миру", яка відбулася наприкінці жовтня у Мальті була досить ефективною. Зараз також планується зустріч у Швейцарії. Найімовірніше, це станеться в межах Всесвітнього економічного форуму, що відбудеться в середині січня.

Ніхто не женеться за кількістю держав. Але є сподівання, що там долучаться держави з усіх континентів включно з "Глобальним Півднем". Велика кількість важлива, зважаючи на потребу в геополітичній ізоляції Росії після усіх її воєнних злочинів.

Перші 5 пунктів "формули миру" пропрацьовували між радниками на зустрічі в Мальті. Наступні 5, дай Боже, пропрацюють на зустрічі в Швейцарії. Після цього ми працюватимемо вже над організацією саміту на рівні лідерів (держав – 24 Канал),

– зауважив Зеленський.

За підсумками цих заходів буде сформована домовленість між багатьма державами про фундаментальні речі щодо закінчення війни в Україні. На основі цього почнеться підготовка відповідного документу. Коли він буде готовий – його передадуть через інші держави або міжнародні майданчики до Росії.

Українська "формула миру" містить в собі 10 важливих пунктів . Вони спрямовані на відновлення територіальної цілісності та завершення війни в Україні.

Але на сьогодні Росія взагалі не демонструє жодної готовності йти до адекватних перемовин. Там лише нахабство і смерть.

Документ буде передано тій стороні (Росії – 24 Канал). Якщо вона буде готова цей документ сприймати, то це означатиме, що запитання щодо перемовин є актуальним. На сьогодні воно не актуальне. Запиту від Росії не бачу. В діях їх та риториці бачу лише нахабство та вбивство,

– пояснив Зеленський.

Пресконференція Зеленського: коротко