Зеленський відповів, чи шкодує про своє рішення піти у політику

Кілька років тому Володимир Зеленський ухвалив рішення проміняти успішну кар'єру коміка на президентське крісло. Зараз, коли Росія напала на Україну, він розповів, чи не шкодує про це рішення.

В інтерв'ю виданню TIME Володимир Зеленський розповів, чи не пошкодував він про те, що став президентом України. Особливо у світлі подій, які зараз доводиться переживати нашій країні.

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Думаю, це правильно, – Зеленський

Журналіст спитав його, чи не пошкодував Володимир Зеленський за останні кілька місяців про своє доволі непросте рішення. Адже під час попередньої розмови – тоді ще комік – мав просто приголомшливий вигляд, а його оточували друзі й інші колеги по цеху.

Ну звісно, я не шкодую. Взагалі не шкодую. Жодної секунди. Я навіть не думаю про це. Я навпаки, іноді думаю це правильно. Це дуже правильно,

– підкреслив Зеленський.

Водночас він зазначив, що зараз найважчим для нього є час, коли потрібно лягати спати. Президент зізнається, що часом не розуміє, чи може він дозволити собі відпочинок, чи повинен ще щось зробити для України. Володимир Зеленський додає, що його мучить совість. Мовляв, він міг би ще щось зробити, але дозволяє собі спати в цей час.

Президент України додав, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії будив усіх. Для нього це був складний період, коли він не дозволяв собі спати доти, поки не дізнається куди та скільки прилетіло ворожих бомб.

Росіяни хотіли штурмувати Банкову

Володимир Зеленський також розповів, що російські загарбники у перші години війни кілька разів намагалися взяти штурмом Офіс Президента. Тоді у будівлі він був разом зі своєю дружиною Оленою та дітьми. У той момент стало зрозуміло, що урядовий квартал – не найбезпечніше місце у Києві. Але столицю, як і Банкову, Зеленський не покинув. Хоч його і просили про це.

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