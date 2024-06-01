"Хоче бути президентом-лузером?": Зеленський розкритикував мир з Росією на умовах Трампа

Володимир Зеленський застеріг Дональда Трампа від поступок перед Росією в обмін на завершення війни. За словами президента, це матиме негативний вплив на позиції США.

Зеленський висловив упевненість, що російський президент Володимир Путін не зупиниться на Україні у разі перемоги у війні. Він зазначив, що ймовірна домовленість Трампа з Путіним не зупинить російського диктатора.

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Як Зеленський відповів на заяви Трампа про завершення війни в Україні

Зеленський попередив, що наміри Трампа завершити війну в Україні шляхом поступок можуть мати небезпечні наслідки не лише для України, але й для позиції США у світі.

Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Уявімо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати. І уявіть, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США,

– заявив президент.

Зеленський наголосив, що у разі перемоги Путіна президент США виглядатиме слабким, що вплине не лише на особистий імідж американського лідера, але й на інституційність США.

"І тоді Путін піде далі, розуміючи, що США вже не такий великий гравець. І тоді на арену вийдуть інші авторитарні лідери інших країн. Це третя світова війна", – наголосив очільник держави.

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