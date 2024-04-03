Росія окрім сили нічого не розуміє, – Зеленський про удари по Татарстану

Останніми тижнями можна почути негативну реакцію Заходу на атаки по російських НПЗ. Зеленський заявив, що засуджувати удари по території Росії можуть лише ті, хто відвідає Харків.

Нагадуємо, що нещодавно мережею ширилася маніпулятивна інформація про те, що буцімто у Раді Безпеки ООН засудили атаку українських безпілотників на заводі "Шахедів" в Татарстані. Під час спільної прес-конференції з президентом Фінляндії Олександром Стуббом, Володимир Зеленський висловив вдячність "різним міжнародним організаціям, які постійно висловлюють засудження", передає 24 Канал.

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Що відповів Зеленський

На думку президента, міжнародні організації можуть засуджувати удари по російських територіях після того, як вони приїдуть до Харкова та подивляться, як люди живуть без світла без води.

І це важливо, що вони дійсно засуджують і фокусуються на ударах по Україні. Також деякі підіймають питання щодо ударів по НПЗ, по тимчасово окупованих територіях, де є інфраструктурні об'єкти, так і по військових аеродромах Росії і на захоплених українських,

– зауважує Зеленський.

Глава держави також додав, що відповісти таким організаціям можна доволі просто.

"Мені здається, для того, щоб в кінці кінців зрозуміти як вижити в Харкові, як людям жити без світла без води. Треба, напевно, людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Росія окрім сили нічого не розуміє", – резюмував Зеленський.

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