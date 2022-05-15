Зробимо все, щоб Євробачення приймав Маріуполь, – Зеленський про перемогу Kalush Orchestra

15 травня 2022 , 02:07
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Джерело:

фейсбук Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу Kalush Orchestra в Євробаченні. Він акцентував, що наша мужність вражає світ, а наша музика підкорює Європу.

Публікація глави держави з'явилася майже одразу після того, як стало відомо про перемогу. Тобто на початку доби 15 травня. 

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Що саме було в цьому дописі

Передусім президент подякував учасникам гурту. Адже тепер Україна стане країною, де пройде Євробачення-2023. 

Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь,
– написав президент. 

Також він висловив ще одну важливу думку. Володимир Зеленський підкреслив: впевнений, що не за горами й наш переможний акорд у битві з ворогом.

Він говорив про конкурс напередодні 

У своєму зверненні в цей день глава держави теж говорив про пісенний конкурс. Він закликав усіх підтримувати гурт, оскільки зараз нам потрібні будь-які перемоги. 

Невдовзі з'явилася й відповідь учасників колективу. Вони подякували за висловлену підтримку від лідера країни. Також сказали, що роблять усе для перемоги.  

Зеленський закликав голосувати за Kalush Orchestra: дивіться відео 

 

 

 

Автор: Олександр Марчак