Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Вінниці. російські військові атакували місто вдень 14 липня.

Країна-вбивця, – Зеленський

Глава держави повідомив про загиблих і постраждалих, серед яких є маленька дитина. Президент назвав ракетний удар з боку росії черговим терористичним актом.

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Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об'єктах, де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?

– написав Зеленський.

Також український президент назвав росіян нелюдами. "Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", – додав глава держави та опублікував відео наслідків обстрілу.

Наслідки ракетного обстрілу Вінниці: відео

Що відомо про ракетний удар росіян по Вінниці

У четвер, 14 липня, близько 10:12 у Вінницькій області було оголошено повітряну тривогу. Також тривогу оголосили у більшості областей України.

Приблизно через пів години місцеві жителі почали повідомляти про звуки вибухів у Вінниці. Вінницька міська рада підтвердила ракетний удар з боку російських загарбників о 10:48.

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов повідомив, що Сили протиповітряної оборони збили 4 ракети над областю. Об 11:02 стало відомо про "прильоти" по місту. За даними Нацполіції, попередньо зафіксовано 3 російські ракети, які поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали житлові будинки, які розташовані поблизу.

Голова Національної поліції Ігор Клименко розповів, що на місці удару виникла пожежа, яка перекинулася на автостоянку, де загорілися близько 50 автомобілів.

Станом на 12:05 повідомлялося про вісьмох загиблих. Відповідні дані оприлюднив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Зранку 14 липня російські військові вкотре атакували Миколаїв. Ворог влучив у 10 об'єктів у місті, серед яких – готель. Згодом стало відомо, що окупанти влучили в готель "Миколаїв".

У ніч проти 14 липня на Миколаївщині тричі оголошували повітряну тривогу. Обстріл стався під час останньої. Як розповіли в Офісі Президента, російські окупанти випустили по Миколаєву 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300.

Окрім готелю, постраждали два навчальні заклади та об'єкт транспортної інфраструктури.

В обід 13 липня під час повітряної тривоги російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв 14 липня повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждали 16 людей. На щастя, загрози для життя немає.

Вночі 14 липня російські окупанти здійснили ракетний удар по декількох районах Харкова. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено підприємство в Основ'янському районі Харкова, а також приміщення ангара депо метрополітену у Салтівському районі.

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