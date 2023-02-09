Я тут, щоб захистити шлях українців додому, – головне з промови Зеленського у Європарламенті

Володимир Зеленський прибув у головний законодавчий орган Європейського Союзу в рамках другої поїздки за кордон від початку повномаштабного вторгнення. Власне, у Європарламенті в Брюсселі президент України виступає перед високопоставленими чиновниками Європи.

Напередодні про цей візит повідомляв журналіст видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Він констатував, що наступного дня після відвідин Лондона – себто 9 лютого – український лідер прибуде в Бельгію. Його інформацію стосовно цього виявилася правдивою, тому в цьому матеріалі 24 Каналу читайте про найголовніші тези з виступу Зеленського.

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Володимир Зеленський подякував країнам ЄС за підтримку та увагу до України. Президент наголосив: наразі триває боротьба за Європу.

Зеленський виступає у Європарламенті: дивіться відео

Історична промова Зеленського в Європарламенті

"Я тут, щоб захистити шлях народу додому"

Зеленський наголосив: Європі пощастило, що абсолютна більшість у Європарламенті має принциповість та енергійність. Український лідер зауважив: європейські правила життя – це коли кожен та кожна мають значення, й панує верховенство права.

Президент наголосив, що європейські держави прагнуть бути соціальними, а суспільства – відкритими. Різноманіття є цінністю, різні цінності поєднані справедливою рівністю, а кордони – непорушені, водночас їхній перетин не відчувається. Люди вірять у завтра й готові вийти на вулицю, щоб вибороти своє завтра. Між президентом та протестувальником є єдиний бар'єр – чесні вибори.

Це – наша Європа. Такі наші правила. Такий наш життєвий шлях. І для України – це шлях до свого дому. Я тут, щоб захистити шлях нашого народу додому, усіх українців, усіх українок,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що кожен українець та кожна українка є частиною європейської історії.

Український європейський спосіб життя намагаються знищити, щоб потім знищити європейський спосіб життя як такий для кожної з 27 країн ЄС. Водночас Україна не дозволить це зробити.

Росія розв'язала тотальну війну не лише за територію. Є диктатор, який має шалені запаси радянської зброї. Інші диктатури, зокрема, іранський режим, допомагають йому зі зброєю.

"Для Росії – 140 мільйонів людей – лише тіла"

Зеленський заявив, що Кремль рік за роком знищував все, що цінує Європа. У Росії знищили саму священну цінність людського життя. Там для влади не має значення ніхто, окрім тих, хто – всередині стін. Для Кремля – всі 140 мільйонів громадян – лише тіла, здатні нести зброю. Верховенство насилля та покірності – у Росії замість права.

Український лідер зауважив, що Кремль хоче зробити нормальним для континенту все те нелюдське, що пережив світ у 1939 – 1940-х роках.

Президент наголосив: "наразі ми захищаємося від найбільшої антиєвропейської сили сучасного світу". Українці – на полі бою. Зеленський подякував за те, що Україна й країни ЄС захищаються разом.

Ми боремося проти зневаги, робимо ставку на добросовісність, тлом для наших мрій є мир і безпека. Лише наша перемога все це гарантуватиме,

– наголосив президент.

Зеленський наголосив, що доля Європи ніколи не залежала від політиків.

"Кожен і кожна – важливі. Кожен і кожна – сильні. Кожен і кожна здатні вплинути на наш спільний результат, на нашу спільну перемогу", – додав президент.

Україна наближається до ЄС

Зеленський наголосив, що Україна перемагає та наближається до ЄС, який перемагає. Україна та країни ЄС зробили свою міць очевидною.

"Ми не покладаємося на слова – ми діємо. Ми не пасуємо перед ворогом – ми стоїмо. Ми не втрачаємо час – ми змінюємося та змінюємо. Європа завжди залишатиметься вільною, поки ми разом і дбаємо про нашу Європу", – заявив український лідер.

Що говорили про візит Зеленського у Брюссель напередодні