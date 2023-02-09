Я тут, щоб захистити шлях українців додому, – головне з промови Зеленського у Європарламенті
Володимир Зеленський прибув у головний законодавчий орган Європейського Союзу в рамках другої поїздки за кордон від початку повномаштабного вторгнення. Власне, у Європарламенті в Брюсселі президент України виступає перед високопоставленими чиновниками Європи.
Напередодні про цей візит повідомляв журналіст видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Він констатував, що наступного дня після відвідин Лондона – себто 9 лютого – український лідер прибуде в Бельгію. Його інформацію стосовно цього виявилася правдивою, тому в цьому матеріалі 24 Каналу читайте про найголовніші тези з виступу Зеленського.
Дивіться також Королівський прийом, зброя, санкції: все, що відомо про історичний візит Зеленського до Британії
Володимир Зеленський подякував країнам ЄС за підтримку та увагу до України. Президент наголосив: наразі триває боротьба за Європу.
Зеленський виступає у Європарламенті: дивіться відео
Історична промова Зеленського в Європарламенті
"Я тут, щоб захистити шлях народу додому"
Зеленський наголосив: Європі пощастило, що абсолютна більшість у Європарламенті має принциповість та енергійність. Український лідер зауважив: європейські правила життя – це коли кожен та кожна мають значення, й панує верховенство права.
Президент наголосив, що європейські держави прагнуть бути соціальними, а суспільства – відкритими. Різноманіття є цінністю, різні цінності поєднані справедливою рівністю, а кордони – непорушені, водночас їхній перетин не відчувається. Люди вірять у завтра й готові вийти на вулицю, щоб вибороти своє завтра. Між президентом та протестувальником є єдиний бар'єр – чесні вибори.
Це – наша Європа. Такі наші правила. Такий наш життєвий шлях. І для України – це шлях до свого дому. Я тут, щоб захистити шлях нашого народу додому, усіх українців, усіх українок,
– заявив Зеленський.
Президент додав, що кожен українець та кожна українка є частиною європейської історії.
Український європейський спосіб життя намагаються знищити, щоб потім знищити європейський спосіб життя як такий для кожної з 27 країн ЄС. Водночас Україна не дозволить це зробити.
Росія розв'язала тотальну війну не лише за територію. Є диктатор, який має шалені запаси радянської зброї. Інші диктатури, зокрема, іранський режим, допомагають йому зі зброєю.
"Для Росії – 140 мільйонів людей – лише тіла"
Зеленський заявив, що Кремль рік за роком знищував все, що цінує Європа. У Росії знищили саму священну цінність людського життя. Там для влади не має значення ніхто, окрім тих, хто – всередині стін. Для Кремля – всі 140 мільйонів громадян – лише тіла, здатні нести зброю. Верховенство насилля та покірності – у Росії замість права.
Український лідер зауважив, що Кремль хоче зробити нормальним для континенту все те нелюдське, що пережив світ у 1939 – 1940-х роках.
Президент наголосив: "наразі ми захищаємося від найбільшої антиєвропейської сили сучасного світу". Українці – на полі бою. Зеленський подякував за те, що Україна й країни ЄС захищаються разом.
Ми боремося проти зневаги, робимо ставку на добросовісність, тлом для наших мрій є мир і безпека. Лише наша перемога все це гарантуватиме,
– наголосив президент.
Зеленський наголосив, що доля Європи ніколи не залежала від політиків.
"Кожен і кожна – важливі. Кожен і кожна – сильні. Кожен і кожна здатні вплинути на наш спільний результат, на нашу спільну перемогу", – додав президент.
Україна наближається до ЄС
Зеленський наголосив, що Україна перемагає та наближається до ЄС, який перемагає. Україна та країни ЄС зробили свою міць очевидною.
"Ми не покладаємося на слова – ми діємо. Ми не пасуємо перед ворогом – ми стоїмо. Ми не втрачаємо час – ми змінюємося та змінюємо. Європа завжди залишатиметься вільною, поки ми разом і дбаємо про нашу Європу", – заявив український лідер.
Що говорили про візит Зеленського у Брюссель напередодні
- У виданні Euractiv зазначали, що однією з цілей візиту Зеленського до Європарламенту є пришвидшення перемовин щодо надання Збройним Силам західного озброєння.
- Там також припустили, що після виступу в головному законодавчому органі ЄС український лідер може відвідати саміт Європейського Союзу.
- Водночас радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк також підтверджував, що глава нашої держави змушений був виїхати за межі України для того, аби спонукати Захід у пришвидшеному режимі та в більших об'ємах надавати нам озброєння.
- Слід сказати, що найбільше українським воякам на цьому етапі війни потрібні винищувані, зокрема літальні апарати F-16, та далекобійні ракети.
- Окрім того, важливо, аби партнери зміцнювали так звану "танкову коаліцію", адже це допоможе ЗСУ втримати оборону Бахмута та інших населених пунктів, що ворог намагається захопити уже тривалий час.