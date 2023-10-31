Зеленський запропонував Раді розірвати консульську угоду з Росією

Володимир Зеленський 31 жовтня вніс новий законопроєкт до Верховної Ради. Зокрема, ця ініціатива президента стосуватиметься Консульської конвенції між Україною і Росією.

Так, глава держави пропонує розірвати консульську угоду з країною-агресоркою. Тепер за пропозицію Зеленського мають проголосувати народні обранці.

Цікаво Єдність – це найбільш ефективна зброя, – Зеленський традиційно звернувся до українців

Президент вніс новий законопроєкт

Володимир Зеленський направив до Верховної Ради проєкт закону, який дозволить припинити дію Консульської конвенції між Україною та Росією. Зокрема, двосторонній документ був підписаний ще у 1993 році.

Довідка! Консульська конвенція між Україною та Росією – це документ, який регулює консульські відносини між нашими державами. Зокрема, у конвенції містяться положення, які дозволяють консулам перебувати на території нашої держави й відкривати свої консульські установи в Україні.

Конвенція набрала чинності у 1995 році й працювала майже 28 років.

Наразі президентську ініціативу щодо розірвання консульської угоди з Росією переглядає керівництво Верховної Ради. Далі пропозицію Зеленського мають відправити на розгляд комітету Верховної Ради, а згодом уже винести на загальне голосування у парламентську залу під час засідання парламенту.

Україна розірвала дипвідносини з Росією