Зеленський запропонував Раді розірвати консульську угоду з Росією
Джерело:Верховна Рада України
Володимир Зеленський 31 жовтня вніс новий законопроєкт до Верховної Ради. Зокрема, ця ініціатива президента стосуватиметься Консульської конвенції між Україною і Росією.
Так, глава держави пропонує розірвати консульську угоду з країною-агресоркою. Тепер за пропозицію Зеленського мають проголосувати народні обранці.
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Президент вніс новий законопроєкт
Володимир Зеленський направив до Верховної Ради проєкт закону, який дозволить припинити дію Консульської конвенції між Україною та Росією. Зокрема, двосторонній документ був підписаний ще у 1993 році.
Довідка! Консульська конвенція між Україною та Росією – це документ, який регулює консульські відносини між нашими державами. Зокрема, у конвенції містяться положення, які дозволяють консулам перебувати на території нашої держави й відкривати свої консульські установи в Україні.
Конвенція набрала чинності у 1995 році й працювала майже 28 років.
Наразі президентську ініціативу щодо розірвання консульської угоди з Росією переглядає керівництво Верховної Ради. Далі пропозицію Зеленського мають відправити на розгляд комітету Верховної Ради, а згодом уже винести на загальне голосування у парламентську залу під час засідання парламенту.
Україна розірвала дипвідносини з Росією
- Після того, як російська армія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року, Україна повністю розірвала дипломатичні відносини з країною-агресоркою. Зеленський наголосив, що у наших держав різна історія.
- Так, глава держави відзначив, що Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали у Москві. А Росія підло напала на нашу державу, як це зробила нацистська Німеччина у роки Другої світової війни.
- Варто зазначити, що за два дні до цього Зеленський отримав запит щодо розриву дипвідносин із Росією. Тоді він пообіцяв розглянути прохання українського МЗС.