Зеленський вперше прокоментував розмову Байдена з Путіним

Володимир Зеленський прокоментував розмову очільників США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Український президент вважає переговори позитивом.

Про це Зеленський сказав на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

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Український лідер зауважив, що деталі розмови лідерів США та Росії він прокоментує після розмови з Байденом. За його словами, діалог відбудеться 9 грудня, оскільки такий час запропонувала американська сторона.

Я вважаю, що це позитивно, що президент США розмовляв із президентом Росії. Наша перемога в тому, що США завжди підтримували Україну. Найголовніше – ми бачимо, що є особиста реальна реакція та особиста роль Байдена у врегулюванні війни на Сході нашої держави,

– резюмував Зеленський.

Раніше в Офісі Президента відмовилися коментувати розмову Байдена з Путіним, адже там хочуть оцінити його за інформацією, отриманою з перших вуст, а не з комюніке чи через ЗМІ.

Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров повідомив, що реакції від ОП варто чекати після перемовин українського й американського лідера, які пройдуть найближчим часом. В якому саме форматі пройде розмова: телефонного дзвінка чи відеодзвінка – наразі невідомо.

Як минула розмова Байдена з Путіним

Перемовини лідерів США та Росії відбулись 7 грудня у відеоформаті і тривали понад 2 години. Байден вийшов на зв'язок з Білого дому, а Путін – з резиденції у Сочі.

Під час розмови очільник США запевнив у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Він висловив занепокоєння щодо ситуації, яка склалась поблизу кордону України і запевнив у жорсткій відповіді на можливу агресію. Натомість у Кремлі кажуть, що президенти говорили про "внутрішньоукраїнську кризу".

Радник глави ОП Михайло Подоляк 7 грудня наголосив на підтримці позиції Джо Байдена, яку він висловив під час перемовин з Путіним. Мовиться про заклики до деескалації ситуації біля кордонів України та повернення до дипломатії.

У Володимира Путіна заявили, що президенти США та Росії домовилися про ще одну розмову.

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