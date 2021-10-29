Зеленський вперше прокоментував використання Bayraktar на Донбасі

Bayraktar, які цього тижня українські військові вперше використали на Донбасі, викликали жваве обговорення. Володимир Зеленський у цьому контексті зазначив, що Україна лише захищається у разі нападу і ніколи не атакує першою.

Це вперше Володимир Зеленський коментує використання ударних безпілотників Bayraktar. Відбулося це під час спілкування зі ЗМІ в Одесі, де він перебуває з офіційним візитом.

До речі Bayraktar по окупантах: як соцмережі відреагували на перше використання ЗСУ безпілотника

"Україна захищає свій суверенітет"

Збройні Сили України, за словами президента, використовують наявне озброєння лише для захисту суверенітету. До того ж це стається лише у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку ворога.

Коли українська армія відчуває, що потрібно захищати свою землю, вона так і робить. І далі вона діятиме саме за цим принципом,

– сказав Володимир Зеленський.

Зеленський додав, що Україна відповідає на атаки ворога згідно з домовленостями щодо "режиму тиші". Безпілотники Україна використовує якраз лише для захисту. ЗСУ продовжуватимуть працювати саме у такому форматі.

Головне про застосування Bayraktar на Донбасі

26 жовтня бойовики обстрілювали селище Гранітне, пошкодивши будинки мирного населення. Згодом вони вбили одного українського військового, ще одного важко поранили.

За наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в районі ООС вперше застосували безпілотник Bayraktar.

До цього вдалися через те, що дипломатичні важелі не спрацювали: окупанти не відреагували на звернення України.

Ударом безпілотника знищило ворожу артилерійську батарею. Інші бойовики, злякавшись загрози, покинули свої точки і припинили обстріл.

Застосування Bayraktar викликало обурення у Росії та проросійських бойовиків. Кремль навіть заборонив ввезення мандаринів із Туреччини до Росії. Саме ця країна постачає Україні Bayraktar