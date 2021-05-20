Зеленський втомився, він вирішив бути чесним, – Потураєв про пресконференцію президента

Президент України Володимир Зеленський втомився і вирішив бути чесним на пресконференції. Адже зараз в державі є низка складних запитань, які потрібно розв'язувати.

Таку думку в ефірі програми "6/9" висловив депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв. Він разом з ведучими Дарією Кудімовою та Артемом Овдієнком говорив про рейтинг Зеленського та деолігархізацію.

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Про шанси Зеленського на виборах

На сьогодні шанси Зеленського – 100%. Тобто якби вибори (відбулись – 24 канал) наступної неділі або навіть через 2 тижні, то Зеленський 100%, без жодних заперечень, став би президентом України. Сьогодні (20 травня – 24 канал) вийшло дослідження групи "Рейтинг".

Володимиру Зеленському ще 3 роки керувати країною. Звичайно, якщо він не наламає дров, а я переконаний, що він цього не зробить, то в нього шанси є.

Інша справа – як ви пам'ятаєте, він обіцяв, що йде на один термін. Коли він казав це на старті, то не був політиком. А зараз він вже політик і це не погано. Президент України не може залишатися простим хлопцем з Кривого рогу, він має стати політиком національного значення і він ним став. Тому він дає політичну відповідь.

Відповідно до даних соцгрупи "Рейтинг" , якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента, то понад 30% виборців віддали б свої голоси за Володимира Зеленського.

Я б хотів, щоб у Зеленського за 3 роки з'явився гідний конкурент, з яким було б дуже важко конкурувати. Так само як і з'явився Зеленський 2 роки тому і старі еліти ледве не пішли в небуття. Якби тоді Вакарчук (Святослав – 24 канал) пішов на президентські вибори, я досі переконаний, у другому турі були б Вакарчук і Зеленський.

Наразі у Зеленського приблизно 36% підтримки, які він отримав у першому турі. А це і є так зване електоральне ядро. Він, на відміну від всіх українських президентів, наприкінці другого року каденції зберіг електоральне ядро. Це феноменальний успіх.

Ядро втратити насправді важко: потрібно дуже зрадити очікування і сповідання, довіру виборців. Зеленський закінчує другий термін каденції з тим самим ядро, яке мав на початку.

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Про деолігархізацію

Знайдуться голоси від тих груп і фракцій (за законопроєкт про статус олігарха – 24 канал), яких вважають під впливом олігархів. Я переконаний, що голосів вистачить.

Якщо дійсно підчистять дрібні деталі до ладу, то через тиждень він з'явиться в парламенті. В будь-якому разі його опублікують. На скільки я почув і зрозумів, він достатньо радикальний. Тому я навіть нічого не анонсуватиму, щоб політично не створити проблем.

До теми Закон є достатньо радикальним, – Потураєв про деолігархізацію

На пресконференції президент сам сказав, що цей закон дасть можливість абсолютно прозорий, чіткий, спокійний вибір. Якщо ти хочеш бути великим бізнесменом, то залишайся, працюй, розвивайся, створюй нові робочі місця. Якщо ти хочеш впливати на політику і медіа, маніпулювати у своїх цілях суспільством – то цей інший шлях, там будуть проблеми.

Про Порошенка

Це (закриття каналів – 24 канал) точно не про Петра Порошенка. В такому сенсі це може бути і про Віктора Пінчука, і про Ігоря Коломойського, і про Ріната Ахметова. Бо якщо брати вже медіа вагу, то Петро Порошенко з його двома каналами і близько не стоїть в сенсі впливу, порівнюючи з іншими олігархами.