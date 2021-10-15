Зеленський замінив Разумкова на Стефанчука в складі РНБО
15 жовтня 2021 , 14:20Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Через відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Ради, його прибрали і зі складу Ради нацбезпеки. Натомість його місце посів Руслан Стефанчук.
Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 14 жовтня. Це якраз напередодні нового засідання РНБО.
До речі РНБО збереться на нове засідання 15 жовтня
Стефанчук у складі РНБО
Замість Дмитра Разумкова президент увів до складу Ради нацбезпеки нового голову Верховної Ради Руслана Стефанчука. В указі у дужках зазначено, що зроблено це за згодою. Указ Зеленського набирає чинності із дня підписання, тому на засіданні 15 жовтня уже не буде Дмитра Разумкова.Нагадаємо. Дмитро Разумков був єдиним членом РНБО, хто 2 лютого не підтримав блокування медведчуківських телеканалів. Це викликало дискусії і нерозуміння його позиції у політичному просторі.
Відсторонення Разумкова: головне
- На позачерговому засіданні 7 жовтня парламентарі проголосували за відставку Разумкова з посади голови Ради. У "Слузі народу", заявили, що він відступив від загальних принципів і більше не є членом команди.
- Конфронтація зі "слугами" почалася із непідтримки санкцій проти Козака і антиолігархічного законопроєкту.
- Сам вже Разумков заявив, що його принципи не змінилися і закликав усіх залишатися людьми.
- Згодом на токшоу Разумков наголосив, що його відставка відбулася з порушенням регламенту.
- Новим головою Верховної Ради замість Разумкова став Руслан Стефанчук.