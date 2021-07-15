Зеленський запропонував Авакову піти у відставку, – Геращенко

15 липня 2021 , 22:02
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Джерело:

24 канал

Антон Геращенко заявив, що саме Володимир Зеленський запропонував Арсену Авакову піти у відставку. Водночас це рішення готували дуже давно.

В ефірі одного з українських телеканалів Геращенко заявив, що Аваков не планував бути "вічним міністром". Саме тому пропозицію Зеленського політик сприйняв спокійно.

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Рішенням президента було запропонувати Арсену Борисовичу піти у відставку. Арсен Борисович прийняв це рішення, воно було абсолютно спокійне, зважене, воно досить давно готувалося,
– наголосив Геращенко.

За словами Геращенка, наразі Аваков планує відпустку. Однак після відпочинку, без сумніву, повернеться в Україну та допомагатиме президенту.

Окрім того, Геращенко зауважив, що Аваков допомагатиме Денису Монастирському, з яким вони добре знайомі. 

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Автор: Мар'яна Бекало