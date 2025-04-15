"Є успішний кейс": яка мета запрошення Зеленським Трампа в Україну

Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа здійснити візит в Україну. Український лідер хоче, аби президент США приїхав та на власні очі побачив, як Росія тероризує українців. Є сподівання, що тоді Штати зрозуміють реальну ситуацію та надаватимуть необхідну підтримку.

Це 24 Каналу зауважив політолог Олег Лісний. За його словами, у будь-якому випадку потрібно запрошувати Трампа в Україну, бо вже є успішні приклади.

Читайте також Зрозумієте, що зробив Путін, – Зеленський запросив Трампа приїхати до України

"Запрошувати треба. Тим більше, що у нас є успішний кейс. У нас були практично всі лідери світу. Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки, тільки попередній. Тому ми розраховуємо на те, що це нормально", – сказав він.

Крім того, якщо американці довіряють кремлівському диктатору Владіміру Путіну, то повинні думати, що росіяни не будуть стріляти.

Нагадаємо, в інтерв'ю CBS News Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа приїхати в Україну. Він пояснив, що так американський президент дійсно зможе побачити, що зробив російській диктатор Владімір Путін. Український лідер зауважив, що Трамп може відвідати будь-яке місто України, яке зазнало російської агресії.