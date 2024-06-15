Україна ніколи не хотіла цієї війни, єдиний, хто її хотів, – це Путін, – Зеленський
Джерело:Офіс Президента України
Україна ніколи не хотіла початку війни. Єдиним, хто бажав кровопролиття це російський диктатор Владімір Путін.
Про це на пресконференції з президенткою Швейцарії заявив український лідер Володимир Зеленський. За його словами, Саміт миру є потужним сигналом про єднання.
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Лише Путін хотів війни
Сьогодні день нашого спільного успіху, дійсно, ми всі разом змогли дати шанс дипломатії. Україна ніколи не хотіла цієї війни, це злочинна та абсолютно не спровокована агресія Росії, і єдиний хто її бажав це Путін,
– заявив Володимир Зеленський.
Втім, як наголосив український президент, у будь-якому форматі світ сильніший. Саме тому і народилася Формула миру та єднання світової більшості заради миру, повної дієвості цілей та принципів статуту ООН, міжнародного права.
А отже, за словами Зеленського, й глобальної безпеки.Зверніть увагу! 24 Канал присутній на Саміті миру у Швейцарії й буде оперативно повідомляти про всі важливі деталі на сайті та в телеграмі.
Путін не хоче миру
- 14 червня Путін заявив, що Кремль "хоч завтра готовий сісти за стіл переговорів", якщо Київ відмовиться від планів вступити до НАТО, а ЗСУ вийдуть з так званих "нових російських регіонів". Мовиться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.
- Також російський диктатор заявив, що для мирного врегулювання конфлікту Росії потрібен нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус України, а ще її "демілітаризація та денацифікація".
- Він сказав, що Росія ніби сьогодні робить "ще одну реальну мирну пропозицію", і якщо Захід та Київ відмовляться, то "відповідальність за кровопролиття буде на них".
- За даними експерта Bild з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, зараз окупаційній армії далеко до захоплення територій, добровільно поступитися якими Путін вимагає від України. Він зауважив, що Росія не має під контролем великі міста Херсон та Запоріжжя – столиці тих областей, на які претендує.
- Однак Путін не зупинить наступ на Україну, навіть якщо його вимоги про припинення вогню будуть виконані. Таке переконання висловив Зеленський, виступаючи перед італійським каналом новин SkyTG24 в кулуарах саміту G7.
- В ISW переконані, що припинення вогню дасть Росії можливість відновити армію, спрямувати сили на військові реформи та продовжити мобілізацію своєї оборонно промислової бази без обмежень негайних оперативних потреб в Україні.