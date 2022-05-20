Зеленський заявив, що просив у партнерів зброю, аби розблокувати Маріуполь військовим шляхом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що величезну кількість разів просив у іноземних партнерів відповідну зброю, аби дійти до Маріуполя та розблокувати його військовим шляхом тоді, коли це ще було можливо.

Щоб розблокувати Маріуполь військовим шляхом, потрібна була зброя

Чимало героїчних людей були готові зробити це, бувши на 90 відсотків впевненими, що можуть не повернутися. Про це він розповів в приуроченому до третьої річниці його інавгурації інтерв'ю, що транслювали в ефірі загальнонаціонального марафону новин, повідомляє 24 канал.

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Однак тоді зброї у потрібній кількості Україні не надали. Коли стало зрозуміло, що розблокувати Маріуполь військовим шляхом вже не вдасться, президент почав домовлятися про посередництво західних партнерів. З таким проханням він звертався до Туреччини, Швейцарії, Ізраїлю та на перших порах Франції. На ці країни його вибір впав зокрема й через стосунки їхніх лідерів з Росією.

Евакуація з "Азовсталі" та Маріуполя

В інтерв'ю президент торкнувся найактуальнішої теми в контексті Маріуполя – евакуації цивільних та військових з заводу "Азовсталь" та міста загалом. За його словами, усіх цивільних, а також медиків та поранених, які були на комбінаті, вже вивезли.

Президент зауважив, що структура процедури евакуації є складною. Однак він контролює ситуацію і знає, що відбувається.

Мені здається, що найближчим часом, навіть не днями, завершиться вивезення всіх,

– підсумував він.

Зеленський зауважив, що військові, які були на "Азовсталі", отримали від командування чіткий сигнал про те, що вони "мають повне право вийти і зберегти своє життя".

Евакуація оборонців Маріуполя: актуальна інформація

Захисники Маріуполя в оточенні ворога тримали оборону заводу "Азовсталь", де зокрема ховалися цивільні мешканці міста. Окупанти практично безупинно обстрілювали територію бомбами та майже усім спектром зброї.

16 травня почалася операція з порятунку заблокованих на заводі військових. Тоді 53 важкопоранених вивезли до медзакладу в Новоазовську, а ще 211 військових – до Оленівки. Це тимчасово окуповані населені пункти, але їх мають повернути на підконтрольну Україні територію за процедурою обміну.

17 травня Міжнародна організація Червоного Хреста почала реєстрацію евакуйованих воїнів.

Операція передбачає евакуацію абсолютно всіх військових, які залишилися на "Азовсталі". Командир оборонців Маріуполя Денис Прокопенко повідомив, що їм наказали припинити оборону міста та зберегти свої життя.

За інформацією британської розвідки, з "Азовсталі" вийшли вже 1700 військових. Однак, скільки ще українських бійців залишилось там – невідомо.

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