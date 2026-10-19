"Є одна проблема": Зеленський іронічно оцінив дружбу Трампа з Путіним

Дональд Трамп постійно хизується тим, що має добрі відносини з Володимиром Путіним. Втім, цього недостатньо, аби примусити російського диктатора зупинити війну проти України.

Таку заяву зробив президент України в інтерв'ю Bloomberg.

Що сказав Зеленський про дружбу Трампа і Путіна?

Я думаю, що президент США справді має добрі відносини з Путіним. Але є одна проблема: наразі Трамп не може змусити Путіна завершити війну,

– сказав Володимир Зеленський.

Ці слова українського лідера пролунали на тлі низки недружніх кроків, які зробив Дональд Трамп.

Серед них – дизельна угода з Путіним, обмеження роботи Starlink для українських військових, тимчасова перерва в обміні розвідданими, затримки з постачанням ракет для Patriot.

На думку Зеленського, до усіх цих дій Дональд Трамп вдається, аби змусити Україну капітулювати. "Наші американські партнери вважають, ніби війну проти Росії можна завершити швидше коштом України", – різко сказав президент.

Водночас він висловив сподівання, що після проміжних виборів до американського Конгресу відносини між США та Україною покращаться.

Після виходу цього інтерв'ю Дональд Трамп вкотре накинувся на Зеленського зі звинуваченнями. Президент США стверджує, що український лідер не хоче завершувати війну і, мовляв, ніколи не прагнув миру.

Раніше Трамп також заявляв, що з Путіним йому простіше розмовляти, а Зеленський нібито не хоче домовлятися.