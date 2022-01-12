Зеленський змінив склад Національної інвестради: вивів звідти Разумкова та Любченка

Президент Володимир Зеленський 11 січня змінив склад Національної інвестиційної ради. Він увів до її складу нових членів і виключив старих.

Зокрема, Зеленський виключив із інвестради колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Також цей орган покинув ексміністр економіки Олексій Любченко.

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Кого ввів Зеленський до складу інвестради

Серед нових облич ради, зокрема, спікер парламенту Руслан Стефанчук. Заступником секретаря ради став чиновник з Офісу президента Ростислав Шурма. Натомість секретарем ради Зеленський призначив нардепку від "Слуги народу" Галину Янченко.

Також до персонального складу інвестиційної ради президент затвердив грузинського бізнесмена Левана Варшаломідзе та міністерку економіки Юлію Свириденко.

Останні призначення Зеленського

У листопаді 2021 року Володимир Зеленський призначив двох суддів Конституційного Суду України. Нові судді замінили Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Також 13 грудня 2021 року президент призначив українських послів у кількох країнах. Мовиться про дипломатичних представників на Мальті, у Нідерландах, Сербії, В'єтнамі та Брунеї.

Призначав Зеленський також нового начальника контррозвідки СБУ. Ним став Олександр Поклад. Попередником Поклада на посаді був Олександр Руснак.

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Національна інвестиційна рада України – це дорадчий орган при призидентові. Рада розробляє пропозиції щодо стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності в Україні, формування привабливого інвестиційного іміджу України. При цьому враховує найкращі міжнародні практики.