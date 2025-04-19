Зеленський відреагував на оголошення Путіним "великоднього перемир’я"

19 квітня увечері Владімір Путін вирішив прикинутися миротворцем і оголосив "великоднє перемир'я" на 30 годин. Президент Зеленський вказав на справжнє обличчя тирана.

Під час звернення до українців глава держави відреагував на ініціативу російського диктатора, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський

Заяву очільника Кремля про так зване "великоднє перемир'я" Володимир Зеленський назвав "черговою спробою Путіна пограти з життями людей".

Політик зауважив, що зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у українському небі зафіксовані російські ударні дрони, по яких вже почала працювати наша ППО та авіація.

"Шахеди" в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей",

– наголосив президент.

Російський диктатор розповів, що нібито наказав своїм військовим припинити усі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Путін цинічно зауважив, що, мовляв, хід "перемир'я" покаже, чи справді Київ готовий до мирного врегулювання конфлікту.

Втім, нагадаємо, що Україна ще 11 березня прийняла пропозицію США щодо безумовного повного припинення вогню на 30 днів. Однак Росія відкинула цю американську ініціативу. Сторонам нібито вдалося домовитися про "енергетичне перемир'я". Місяць мав тривати мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі. Втім, окупанти неодноразово порушували домовленість. Загарбники били по цивільних об'єктах та вбивали людей. Криваві атаки на Кривий Ріг та Суми сталися саме у період, коли мало діяти це "енергетичне перемир'я".

До слова, за даними ЗМІ, США представили союзникам пропозиції щодо мирної угоди між Україною та Росією, що передбачають заморожування війни і залишення окупованих територій під контролем країни-агресорки. Американський план включає припинення вогню, пом'якшення санкцій проти Росії та відмову України від вступу до НАТО.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що США можуть вийти з переговорів щодо мирної угоди у війні Росії проти України, якщо одна зі сторін "ускладнить процес".

У зверненні Зеленський також розповів про ситуацію на фронті. За словами українського лідера, Сили оборони зберігають позиції на Курщині, а також мають просування на Бєлгородщині.