Змінити хитку позицію: Зеленський проведе розмову з лідером Бразилії в Нью-Йорку

Володимир Зеленський днями проведе зустріч з бразильським президентом Луїсом Інасіу Лула да Сілва в Нью-Йорку. Наразі очільники держав перебувають на засіданнях Генеральної Асамблеї ООН.

Очільник Бразилії нещодавно заявив, що потрібно провести переговори Зеленського та Путіна. На його думку, доречним місцем стало б засідання Генасамблеї ООН, яка відбуватиметься з 19 по 25 вересня

Дивіться також Хоче бути Ердоганом, – політолог пояснив мету заяв президента Бразилії щодо Путіна

Розмова Зеленського та Сілву

Прессекретарка президента Бразилії повідомила, що Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрінеться з Володимиром Зеленським в Нью-Йорку. Колеги проведуть розмову у середу 20 вересня о 23:00 за київським часом.

Наразі подробиць розмови немає. Однак раніше стало відомо, що Володимир Зеленський за час перебування в Нью-Йорку він має кілька зустрічей з іншими світовими лідерами

Важливо зазначити, що Лула да Сілва дратував лідерів деяких західних країн своєю позицією у російсько-українській війні. Зокрема, він відмовився обрати сторону, натомість балансуючи між Україною та Росією. Очільник Бразилії намагався представити себе як посередника у потенційних мирних переговорах двох країн.

Також Луїс Інасіу Лула да Сілва переконував, що деякі держави повинні залишатися "нейтральними" заради досягнення миру.

"Мирний" план Лула да Сілви