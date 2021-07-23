Зеленський звільнив першого заступника Баканова

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 23 липня, звільнив першого заступника голови СБУ генерал-майора Руслана Баранецького

Указу про звільнення Баранецького поки немає на сайті Офісу Президента. Однак цю інформацію ЗМІ підтвердив речник президента Сергій Никифоров.

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Два звільнення за один день

Разом із повідомленням про звільнення Баранецького з'явилося ще одне. Голова СБУ Іван Баканов звільнив начальника Управління внутрішньої безпеки відомства Андрія Наумова.

Що відомо про Руслана Баранецького

Генерал-майор Руслан Баранецький до 2019 року був начальником управління внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби України.

У червні 2019 року указом президента Зеленського призначений на посаду першого заступника голови СБУ та керівником Антитерористичного центру при СБУ.

За час перебування на посаді відзначився тим, що керував спецоперацією зі звільнення заручників у Луцьку в липні 2020 року. Також він доповідав президенту Зеленському про проведення фінальної операції із затримання "вагнерівців".

Що відомо про Андрія Наумова

Бригадний генерал Андрій Наумов призначений на посаду в 2019 році.

Раніше працював у Генпрокуратурі та Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження.

У січні 2021 року став жертвою замаху, який організував заступник начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Дмитро Нескоромний.

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