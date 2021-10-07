Зеленський звільнив Стефанчука з посади представника президента в Раді
Джерело:указ президента
Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук більше не є представником президента у Верховній Раді. Володимир Зеленський звільнив його з цієї посади.
Відповідний указ Зеленський підписав 6 жовтня. До речі, нового представника поки немає.
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Зауважимо, Зеленський призначив Стефанчука на цю посаду 19 серпня 2019 року.
Кадрові перестановки в Раді: що треба знати
Спікера Ради Дмитра Разумкова збираються відправити у відставку. Про це почали говорити ще у вересні. Серед причин такого рішення називають розбіжності Разумкова з політикою "Слуги народу". Наприклад, спікер відправив законопроєкт про олігархів на оцінку Венеційської комісії.
- 30 вересня від глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії голові Верховної Ради надійшли звернення про видачу підписних листів за його відставку.
- 4 жовтня депутати зібрали необхідну кількість підписів за відставку Разумкова і того ж дня запустили процедуру.
- 5 жовтня 240 народних депутатів підтримали відсторонення Дмитра Разумкова від пленарних засідань на 2 дні.
- Відставку спікера нардепи розглядатимуть на засіданні 7 жовтня.
Новим главою парламенту, ймовірно, призначать саме Руслана Стефанчука. Про це раніше заявляв глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.