Зеленський звільнив заступника голови СБУ Олександра Якушева: ротації в низці областей

6 березня 2023, 18:24
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Джерело:

Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський звільнив кількох співробітників Служби безпеки України. Зокрема, заступника голови СБУ Олександра Якушева.

Про це мовиться в низці відповідних указів, повідомляє 24 Канал.

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Президент 6 березня затвердив накази про звільнення:

  • заступника голови СБУ Олександра Якушева;
  • начальника управління СБУ у Сумській області Едуарда Федорова;
  • начальника управління СБУ у Запорізькій області Бориса Безрукого;
  • начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігоря Носка;
  • начальника департаменту господарського забезпечення Олександра Провоторова.

Зеленський також вже призначив:

  • начальником управління СБУ у Сумській області Олега Красношапку,
  • начальником департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Олега Храмова.

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Коротко про останні звільнення

Автор: Ольга Котів