Зеленський переконував "слуг народу", що дострокових виборів не буде

Президент Володимир Зеленський запевнив "слуг народу", що не ініціюватиме розпуск парламенту. Скорочення нардепів із 450 до 300 робилося не для цього.

Про це президент України заявив на засіданні фракції "Слуга народу" у Раді, повідомляє "Українська правда". На нього він пройшов, що обговорити з фракцією земельну реформу.

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На засіданні фракції Зеленський заспокоював "слуг народу" щодо скорочення депутатів з 450 до 300. За його словами, зменшення кількості парламентарів робилося не під дострокові вибори.

Президент чітко заявив, що не збирається розпускати Раду. Адже у цьому немає сенсу, тому що в наступному парламенті "Слуги народу" вже не зможуть самостійно сформувати більшість.

Що відомо про скорочення нардепів з 450 до 300