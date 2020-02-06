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      Зеленський переконував "слуг народу", що дострокових виборів не буде

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      Зеленський заявив, що дострокових виборів не буде / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський запевнив "слуг народу", що не ініціюватиме розпуск парламенту. Скорочення нардепів із 450 до 300 робилося не для цього.

      Про це президент України заявив на засіданні фракції "Слуга народу" у Раді, повідомляє "Українська правда". На нього він пройшов, що обговорити з фракцією земельну реформу.

      Читайте також: 450 – не межа: скільки депутатів працюють у парламентах Європи

      На засіданні фракції Зеленський заспокоював "слуг народу" щодо скорочення депутатів з 450 до 300. За його словами, зменшення кількості парламентарів робилося не під дострокові вибори.

      Президент чітко заявив, що не збирається розпускати Раду. Адже у цьому немає сенсу, тому що в наступному парламенті "Слуги народу" вже не зможуть самостійно сформувати більшість.

      Що відомо про скорочення нардепів з 450 до 300

      • 4 лютого Верховна Рада попередньо схвалила законопроєкт про зменшення складу Ради з 450 до 300 нардепів. А також закріпила пропорційну виборчу систему в Україні.
      • Законопроєкт з відповідними ідеями Володимир Зеленський вніс до Ради наприкінці серпня 2019 року. 3 вересня документ підтримав парламент, відправивши його на розгляд у Конституційний суд. Згодом суд дав позитивний висновок.
      • Цікаво, що ідею Зеленського скоротити кількість народних депутатів з 450 до 300 одразу підтримали 92% українців.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Слуга народу Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Місцеві вибори 2020 Розпуск Ради
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