Зеленський як президент України: що буде з економікою

За Володимира Зеленського, згідно з результатами екзит-полу, 73,2% українців віддали свій голос у другому турі. Як перемога Зеленського на президентських виборах вплине на економіку України – в ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Сергій Фурса.

Ризики для економіки

– Щодо економіки, то тут повна невизначеність. Люди голосували проти чогось, це емоційне рішення, але вони не голосували за щось. Невизначеність – це завжди недобре для економіки, адже це створює ризики і змушує бізнес чи інвесторів перечекати, аби подивитись, що буде далі. Однак декого це змусить і втекти.

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– Насправді, ті три судових рішення, які ми отримали щодо "Приватбанку", дуже негативно вплинуть на інвестиційну привабливість України. Якщо це буде продовжуватись в тому ж дусі, то очікування будуть погані.

Співпраця з МВФ

– Критично є те, чи збережеться наша співпраця з МВФ. Економіка три роки зростає – зростають реальні доходи населення, ВВП, бізнесу. Тобто ситуація для кампаній є чудовою, але зараз є критична можливість, що це буде змінено, якщо ми втратимо співпрацю з МВФ.

Це зруйнує нашу макроекономічну стабільність, в результаті ми отримаємо зовсім іншу економічну ситуацію.

– У нас макроекономічна стабільність повністю базується на співпраці з міжнародними кредиторами. В нас є два роки пікових навантажень по виплаті зовнішнього боргу. Взагалі це не є проблемою для будь-якої країни, бо ми беремо нові гроші, а відаємо старі. Але ключовим є те, що треба мати доступ до тих грошей. В Україні цей доступ забезпечується зі співпрацею з МВФ. Якщо ми раптом втратимо МВФ, то ніхто нам грошей не дасть. Через це ми можемо стикнутись з перспективою дефолту.

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Результати екзит-полу